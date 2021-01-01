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Настя Каменских рассекретила, что подарила Потапу на 40-летие

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Какой подарок рэпер Потап получил на юбилей от любимой супруги.
Настя Каменских рассекретила, что подарила Потапу на 40-летие
Настя Каменских рассекретила, что подарила Потапу на 40-летие
instagram.com/realpotap

Полторы недели назад известный украинский исполнитель, ведущий и продюсер Алексей Потапенко, который выступает под сценическим именем Потап, отпраздновал юбилей. 8 мая артисту исполнилось 40 лет.

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Cупруга рэпера, певица Настя Каменских рассекретила, какой подарок преподнесла любимому в честь его дня рождения. В интервью Кати Осадчей для программы «Світське життя» Настя призналась, что купила для мужа дорогие серьги. По словам артистки, Потап сам заказал такой подарок.

«Я подарила Леше сережки. Он меня сам попросил. Это бриллианты», - поделилась Каменских.

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Теги: Настя Каменских, Потап, Світське життя
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Источник: ivonа bigmir)net

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