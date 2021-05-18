«Евровидение 2021»: У Go_A возникли технические проблемы накануне полуфинала

Представителям Украины и еще двух стран на «Евровидении 2021» пришлось дважды выступить на генеральной репетиции перед жюри.

В понедельник, 17 мая, в нидерландском Роттердаме состоялась генеральная репетиция первого полуфинала, во время которой свои баллы выставили жюри из стран-участниц.

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Мероприятие не обошлось без технических проблем. Так, в представителей Украины, музыкантов из группы Go_A, не работали наушники. Точно такая же проблема возникла у участницы из Мальты Дестини и у румынки Роксен. Им всем разрешили выступить дважды.

«Группа Go_A выступала дважды на Второй генеральной репетиции первого полуфинала «Евровидения 2021» из-за технических проблем со звуком. Также два раза выступали представители Румынии и Мальты по той же причине», - говорится в новой публикации «Суспільного».

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