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«Евровидение 2021»: У Go_A возникли технические проблемы накануне полуфинала

Комментариев: 2
Представителям Украины и еще двух стран на «Евровидении 2021» пришлось дважды выступить на генеральной репетиции перед жюри.
«Евровидение 2021»: У Go_A возникли технические проблемы накануне полуфинала
«Евровидение 2021»: У Go_A возникли технические проблемы накануне полуфинала
instagram.com/suspilne.eurovision

В понедельник, 17 мая, в нидерландском Роттердаме состоялась генеральная репетиция первого полуфинала, во время которой свои баллы выставили жюри из стран-участниц.

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Мероприятие не обошлось без технических проблем. Так, в представителей Украины, музыкантов из группы Go_A, не работали наушники. Точно такая же проблема возникла у участницы из Мальты Дестини и у румынки Роксен. Им всем разрешили выступить дважды.

«Группа Go_A выступала дважды на Второй генеральной репетиции первого полуфинала «Евровидения 2021» из-за технических проблем со звуком. Также два раза выступали представители Румынии и Мальты по той же причине», - говорится в новой публикации «Суспільного».

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Теги: Евровидение, Go_A, первый полуфинал евровидения
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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бе ме  (аноним)  18.05.2021, 16:50
Оценка:  0
бе ме
Цирк уродов жиDовских холуев !! Накуй их всех в ГУлаг !! Перевыборы голосуем за Медведчука !
Дядя_Леня    18.05.2021, 17:28
Оценка:  +18
Дядя_Леня
тупой руцкий баран
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