«Евровидение 2021»: У Go_A возникли технические проблемы накануне полуфинала
В понедельник, 17 мая, в нидерландском Роттердаме состоялась генеральная репетиция первого полуфинала, во время которой свои баллы выставили жюри из стран-участниц.
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Мероприятие не обошлось без технических проблем. Так, в представителей Украины, музыкантов из группы Go_A, не работали наушники. Точно такая же проблема возникла у участницы из Мальты Дестини и у румынки Роксен. Им всем разрешили выступить дважды.
«Группа Go_A выступала дважды на Второй генеральной репетиции первого полуфинала «Евровидения 2021» из-за технических проблем со звуком. Также два раза выступали представители Румынии и Мальты по той же причине», - говорится в новой публикации «Суспільного».
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