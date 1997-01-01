«Евровидение 2021»: рассказываем о главных скандалах

Несмотря на то, что первый полуфинал «Евровидения 2021» состоится 18 мая, до начала конкурса уже произошло несколько скандальных ситуаций.

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Предлагаем вам ознакомиться с несколькими скандальными случаями «Евровидения 2021».

Исключение Беларуси

Организаторы конкурса отстранили от участия Беларусь еще в марте. Изначально Беларусь на конкурсе должна была представлять группа VAL, которая поддерживала протесты своих сограждан, и ее заменили на группу «Галасы ЗМеста». Однако и вторых участников исключили из-за политического подтекста песни.

Манижа

Представительница России Манижа тоже попала в скандал из-за своей песни Russian Woman. Многим слушателям, представителям СМИ и артистам конкурсная песня не понравилась. Более того, композицию назвали оскорбительной и направили жалобу в Следственный комитет РФ.

Молдова

Представительницу Молдовы Наталью Гордиенко обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady на «Евровидении-2008». Примечательно, что и Наталью Гордиенко, и Ани Лорак на конкурсе сопровождал Филипп Киркоров.

Наталья Гордиенко - Sugar

Ани Лорак - Shady Lady

Болезнь солистки из группы Go_A

Во время второй репетиции украинская группа Go_A появилась не в полном составе из-за ухудшения состояния здоровья Кати Павленко. Вместо нее на сцену вышла Эмми ван Стей и спела на украинском.

Касаемо Кати Павленко, она получила отрицательный результат на коронавирус и может вернуться к подготовке к конкурсу.

Песня о дьяволе

Представительницу Кипра на родине обвинили в «прославлении дьявола», поскольку ее конкурсная песня называется El diablo. Также ее уличили в плагиате на клип шведской звезды Ларссон Love me land.

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