«Мисс Вселенная 2021»: Кто стал победительницей конкурса красоты

Узнайте, представительницу какой страны признали самой красивой девушкой в мире.

В ночь на 17 мая в США состоялся популярный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Мероприятие, которое прошло в солнечном Майами, собрало на одной сцене красоток из 74-х стран мира.

Читай также: ТОП-3 укладки, которые вас омолодят

Победу на «Мисс Вселенная» в этом году одержала представительница Мексики Андреа Меза. 26-летняя девушка по образованию программист. Также она является моделью, сертифицированным визажистом и активисткой по правами женщин.

Читай также: Женская дружба VS конкуренция: что заставляет женщин соперничать?

Титул Первой Вице мисс достался 27-летней Джулии Гаме из Бразилии. Второй Вице мисс стала 26-летняя Яник Мацета из Перу. В ТОП-5 также вошли представительница Индии Адлин Кастелино и Кимберли Хименес из Доминиканской Республики.

Украинка Елизавета Ястремская не смогла попасть в ТОП-21 конкурса «Мисс Вселенная 2021».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.