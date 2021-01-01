«Мисс Вселенная 2021»: Кто стал победительницей конкурса красоты
В ночь на 17 мая в США состоялся популярный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Мероприятие, которое прошло в солнечном Майами, собрало на одной сцене красоток из 74-х стран мира.
Читай также: ТОП-3 укладки, которые вас омолодят
Победу на «Мисс Вселенная» в этом году одержала представительница Мексики Андреа Меза. 26-летняя девушка по образованию программист. Также она является моделью, сертифицированным визажистом и активисткой по правами женщин.
Читай также: Женская дружба VS конкуренция: что заставляет женщин соперничать?
Титул Первой Вице мисс достался 27-летней Джулии Гаме из Бразилии. Второй Вице мисс стала 26-летняя Яник Мацета из Перу. В ТОП-5 также вошли представительница Индии Адлин Кастелино и Кимберли Хименес из Доминиканской Республики.
Украинка Елизавета Ястремская не смогла попасть в ТОП-21 конкурса «Мисс Вселенная 2021».
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- ТОП-10 звездных украинок с экзотической внешностью
- «Евровидение 2021»: Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.