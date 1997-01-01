Алина Гросу вышла в свет с новым бойфрендом
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Популярная исполнительница Алина Гросу появилась на церемонии премии «Viva! Awards» в компании Романа Полянского. На своей странице в Инстаграм в разделе stories знаменитость опубликовала фото и видео с мероприятия. Артистка надела черное платье с корсетом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, а Роман – черный костюм.
Стоит отметить, что об отношениях Алины Гросу и российского актера, который переехал в Украину, Романа Полянского, заговорили еще в начале этого года. Однако пара никак не комментирует свои отношения, подогревая интерес публики совместными появлениями и милыми снимками.
Поклонники уверены, что Алина Гросу не спешит объявлять о своем новом романе из-за неудачного опыта. Совсем недавно артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Комкова, и в скором времени развелась.
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