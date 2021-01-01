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Эмма Уотсон прокомментировала слухи о своей помолвке

Британская актриса Эмма Уотсон рассказала о своей личной жизни.

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
gettyimages.com

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Популярная актриса Эмма Уотсон состоит в отношениях с бизнесменом Лео Робинтоном. Спустя несколько месяцев их отношений, внимательные поклонники заметили кольцо на безымянном пальце левой руки Уотсон, что и стало причиной слухов об их помолвке. Долгое время артистка не реагировала на это, но вчера она нарушила молчание и прокомментировала в социальных сетях слухи о своей личной жизни.

«Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, — это просто способы создавать кликбейт, вне зависимости от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами», - написала она.

Также Эмма отметила, что отсутствие новостей о ней в прессе связано с пандемией, поскольку актриса проводит время со своей семьей.

«Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все еще поражает так много людей», - объяснила звезда.

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
gettyimages.com

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Теги: Эмма Уотсон, актриса, помолвка звезд, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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