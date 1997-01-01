ТОП-10 нелепых прозвищ знаменитостей
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Мы решили вспомнить о нелепых прозвищах, которые привязывались к знаменитостям.
Ани Лорак
Из-за крупных передних зубов певице досталось прозвище «кролик», однако это никогда не смущало артистку.
Камерон Диас
В школьные годы актриса Камерон Диас надевала свободные вещи, чтобы скрывать свою худобу, однако ей все равно не удалось избежать обидного прозвища «скелетина».
Ирина Шейк
Известная супермодель Ирина Шейк в детстве не славилась привлекательной внешностью. Из-за пухлых губ ее прозвали Чунга-Чанга.
Дженнифер Лопес
Из-за выдающихся форм Дженнифер Лопес сверстники называли «гитарой». Любопытно, что звезда застраховала самую выдающуюся часть «гитары» на 1 млн долларов.
Вин Дизель
Сложно поверить, что брутального и накаченного актера в детстве прозвали «червяком» из-за его высокого роста и худобы.
Джулия Робертс
В детстве Джулию Робертс называли «лягушкой» из-за большого рта.
Николь Кидман
Австралийско-американскую актрису Николь Кидман одноклассники называли «аистом» из-за ее высокого роста.
Леонардо Ди Каприо
В школе Леонардо Ди Каприо получил обидное прозвище «Леонардо-тормоз» из-за плохой успеваемости.
Джонни Депп
Джонни Депп был настолько неординарным ребенком, что решил придумать себе прозвище сам, пока это не сделали другие дети. «Мистер Смрад» - именно так навал себя будущий актер.
Милла Йовович
Сверстники называли актрису «русской шпионкой» и «коммунисткой» из-за своих русских корней.
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