ТОП-10 нелепых прозвищ знаменитостей

Глядя на совершенную внешность знаменитостей, сложно представить, что когда-либо они были объектом насмешек и обидных прозвищ.

Ирина Шейк и Ани Лорак gettyimages.com

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Мы решили вспомнить о нелепых прозвищах, которые привязывались к знаменитостям.

Ани Лорак

Из-за крупных передних зубов певице досталось прозвище «кролик», однако это никогда не смущало артистку.

Камерон Диас

В школьные годы актриса Камерон Диас надевала свободные вещи, чтобы скрывать свою худобу, однако ей все равно не удалось избежать обидного прозвища «скелетина».

Ирина Шейк

Известная супермодель Ирина Шейк в детстве не славилась привлекательной внешностью. Из-за пухлых губ ее прозвали Чунга-Чанга.

Дженнифер Лопес

Из-за выдающихся форм Дженнифер Лопес сверстники называли «гитарой». Любопытно, что звезда застраховала самую выдающуюся часть «гитары» на 1 млн долларов.

Вин Дизель

Сложно поверить, что брутального и накаченного актера в детстве прозвали «червяком» из-за его высокого роста и худобы.

Джулия Робертс

В детстве Джулию Робертс называли «лягушкой» из-за большого рта.

Николь Кидман

Австралийско-американскую актрису Николь Кидман одноклассники называли «аистом» из-за ее высокого роста.

Леонардо Ди Каприо

В школе Леонардо Ди Каприо получил обидное прозвище «Леонардо-тормоз» из-за плохой успеваемости.

Джонни Депп

Джонни Депп был настолько неординарным ребенком, что решил придумать себе прозвище сам, пока это не сделали другие дети. «Мистер Смрад» - именно так навал себя будущий актер.

Милла Йовович

Сверстники называли актрису «русской шпионкой» и «коммунисткой» из-за своих русских корней.

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