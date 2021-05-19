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«Евровидение 2021»: Результаты первого полуфинала

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Узнайте, какие десять стран прошли в финал «Евровидения 2021» в Роттердаме.
«Евровидение 2021»: Результаты первого полуфинала
«Евровидение 2021»: Результаты первого полуфинала
instagram.com/eurovision

Во вторник, 18 мая, в нидерландском городе Роттердам состоялся долгожданный первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2021». В нем приняли участие представители 16-ти стран, в том числе и украинцы. Группа Go_A появилась на сцене под №15 с песней «SHUM».

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После выступлений всех участников ведущие объявили страны, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса в субботу, 22 мая. По правилам, дальше проходят конкурсанты из десяти стран, которые набрали наибольшее количество баллов от жюри и телезрителей. Так, из первого полуфинала в финал вошли:

  • Норвегия
  • Израиль
  • Россия
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Литва
  • Кипр
  • Швеция
  • Бельгия
  • Украина

Видео выступлений всех участников первого полуфинала:

  • 1. Литва: The Roop - «Discoteque»

  • 2. Словения: Ана Соклич - «Amen»

    

  • 3. Россия: Manizha - «Russian Woman»

  •  4. Швеция: Туссе - «Voices»

   

  • 5. Австралия: Монтень - «Technicolour»

  • 6. Северная Македония: Василь «Here I Stand»

  • 7. Ирландия: Лесли Рой - «Maps»

  • 8. Кипр: Элена Цагрину - «El Diablo»

  • 9. Норвегия: TIX - «Fallen Angel»    

  • 10. Хорватия: Альбина - «Tick-Tock»

  • 11. Бельгия: Hooverphonic - «The Wrong Place»

     

  • 12. Израиль: Эден Алене - «Set Me Free»

      

  • 13. Румыния: Roxen - «Amnesia»              

  • 14. Азербайджан: Самира Эфенди - «Mata Hari»

  • 15. Украина Go_A - «SHUM» 

      

  • 16. Мальта: Дестини Чукуньере - «Je me casse»

Смотрите полное видео первого полуфинала «Евровидения 2021» от 18 мая:

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Теги: Евровидение, первый полуфинал евровидения, Go_A, евровидение результаты, результаты первого полуфинала
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Источник: Ivonа bigmir)net

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ВасяизИванова  (аноним)  19.05.2021, 04:43
Оценка:  0
ВасяизИванова
Мы в жoпe ибо мы гомики!
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