«Евровидение 2021»: Результаты первого полуфинала
Во вторник, 18 мая, в нидерландском городе Роттердам состоялся долгожданный первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2021». В нем приняли участие представители 16-ти стран, в том числе и украинцы. Группа Go_A появилась на сцене под №15 с песней «SHUM».
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После выступлений всех участников ведущие объявили страны, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса в субботу, 22 мая. По правилам, дальше проходят конкурсанты из десяти стран, которые набрали наибольшее количество баллов от жюри и телезрителей. Так, из первого полуфинала в финал вошли:
- Норвегия
- Израиль
- Россия
- Азербайджан
- Мальта
- Литва
- Кипр
- Швеция
- Бельгия
- Украина
Видео выступлений всех участников первого полуфинала:
- 1. Литва: The Roop - «Discoteque»
- 2. Словения: Ана Соклич - «Amen»
- 3. Россия: Manizha - «Russian Woman»
- 4. Швеция: Туссе - «Voices»
- 5. Австралия: Монтень - «Technicolour»
- 6. Северная Македония: Василь «Here I Stand»
- 7. Ирландия: Лесли Рой - «Maps»
- 8. Кипр: Элена Цагрину - «El Diablo»
- 9. Норвегия: TIX - «Fallen Angel»
- 10. Хорватия: Альбина - «Tick-Tock»
- 11. Бельгия: Hooverphonic - «The Wrong Place»
- 12. Израиль: Эден Алене - «Set Me Free»
- 13. Румыния: Roxen - «Amnesia»
- 14. Азербайджан: Самира Эфенди - «Mata Hari»
- 15. Украина Go_A - «SHUM»
- 16. Мальта: Дестини Чукуньере - «Je me casse»
Смотрите полное видео первого полуфинала «Евровидения 2021» от 18 мая:
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