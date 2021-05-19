«Евровидение 2021»: Результаты первого полуфинала

Узнайте, какие десять стран прошли в финал «Евровидения 2021» в Роттердаме.

Во вторник, 18 мая, в нидерландском городе Роттердам состоялся долгожданный первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2021». В нем приняли участие представители 16-ти стран, в том числе и украинцы. Группа Go_A появилась на сцене под №15 с песней «SHUM».

Читай также: Песенный конкурс «Евровидение»: Вспоминаем всех представителей Украины

После выступлений всех участников ведущие объявили страны, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса в субботу, 22 мая. По правилам, дальше проходят конкурсанты из десяти стран, которые набрали наибольшее количество баллов от жюри и телезрителей. Так, из первого полуфинала в финал вошли:

Норвегия

Израиль

Россия

Азербайджан

Мальта

Литва

Кипр

Швеция

Бельгия

Украина

Видео выступлений всех участников первого полуфинала:

1. Литва: The Roop - «Discoteque»

2. Словения: Ана Соклич - «Amen»

3. Россия: Manizha - «Russian Woman»

4. Швеция: Туссе - «Voices»

5. Австралия: Монтень - «Technicolour»

6. Северная Македония: Василь «Here I Stand»

7. Ирландия: Лесли Рой - «Maps»

8. Кипр: Элена Цагрину - «El Diablo»

9. Норвегия: TIX - «Fallen Angel»

10. Хорватия: Альбина - «Tick-Tock»

11. Бельгия: Hooverphonic - «The Wrong Place»

12. Израиль: Эден Алене - «Set Me Free»

13. Румыния: Roxen - «Amnesia»

14. Азербайджан: Самира Эфенди - «Mata Hari»

15. Украина Go_A - «SHUM»

16. Мальта: Дестини Чукуньере - «Je me casse»

Смотрите полное видео первого полуфинала «Евровидения 2021» от 18 мая:

Вам будет интересно прочитать на Ivona: