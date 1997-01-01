ТОП-7 актеров, которые кардинально сменили имидж ради роли
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Предлагаем ознакомиться со знаменитостями, которые пошли на большие жертвы ради роли в кино.
Рассел Кроу
Австралийский и американский киноактер Рассел Кроу экстремально потолстел ради роли баптистского пастора Маршалла Эмонса в фильме «Исчезнувший мальчик». Многие говорят, что актер превзошел отметку весов в 130 килограммов.
Шарлиз Терон
Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон располнела ради роли мамочки в фильме «Талли». Актрисе пришлось поправиться на 22 килограмма, чтобы сыграть многодетную мать. Более того, роль в этом фильме довела Шарлиз до депрессии.
Джона Хилл
Американскому актеру Джона Хилл неоднократно приходилось набирать или сбрасывать вес для перспективных ролей. К примеру, в 2014 году актер похудел на 40 кг для фильма «Мачо и ботан-2», а в 2016 году набрал 20 кг для роли в «Парнях со стволами».
Кара Делевинь
Британская модель и актриса Кара Делевинь распрощалась с длинными локонами ради роли смертельно больной в фильме «Жизнь за год».
Руни Мара
Американская актриса Руни Мара ради роли хакерши-социопата в фильме «Девушка с татуировкой дракона» кардинально изменила свой имидж. Знаменитость состригла свои волосы и покрасила их в черный цвет, сбрила брови, сделала настоящий пирсинг на лице и даже проколола соски. Стоит отметить, что эта роль стоила таких жертв, ведь после номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль на актрису буквально посыпались предложения о работе.
Джаред Лето
Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето для роли убийцы в фильме «Глава 27» поправился на 30 кг. По словам знаменитости, далось ему это нелегко и в последствии он узнал, что такое одышка и подагра. Однако жертвы не оправдали себя, поскольку фильм был прохладно встречен критиками и в мировом прокате прошел незаметно.
Натали Портман
Американская актриса Натали Портман для роли в фильме «Черный лебедь» подвергла себя серьезной опасности: она похудела на 10 кг и была на грани анорексии. За год до начала съемок Портман занималась у балетного станка и тренировалась по пять часов в день, доведя себя до изнеможения. Стоит отметить, что эта роль принесла актрисе премию «Оскар».
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