ТОП-7 актеров, которые кардинально сменили имидж ради роли

Большинство актеров настолько ответственно подходят к своей работе, что готовы кардинально изменить свой имидж: поправиться на несколько десятков килограмм либо побриться налысо.

Джона Хилл и Кара Делевинь gettyimages.com

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Предлагаем ознакомиться со знаменитостями, которые пошли на большие жертвы ради роли в кино.

Рассел Кроу

Австралийский и американский киноактер Рассел Кроу экстремально потолстел ради роли баптистского пастора Маршалла Эмонса в фильме «Исчезнувший мальчик». Многие говорят, что актер превзошел отметку весов в 130 килограммов.

Рассел Кроу instagram.com/russellcrowefans

Шарлиз Терон

Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон располнела ради роли мамочки в фильме «Талли». Актрисе пришлось поправиться на 22 килограмма, чтобы сыграть многодетную мать. Более того, роль в этом фильме довела Шарлиз до депрессии.

Шарлиз Терон instagram.com/kidsout_ru

Джона Хилл

Американскому актеру Джона Хилл неоднократно приходилось набирать или сбрасывать вес для перспективных ролей. К примеру, в 2014 году актер похудел на 40 кг для фильма «Мачо и ботан-2», а в 2016 году набрал 20 кг для роли в «Парнях со стволами».

Джона Хилл instagram.com/kassa.rambler

Кара Делевинь

Британская модель и актриса Кара Делевинь распрощалась с длинными локонами ради роли смертельно больной в фильме «Жизнь за год».

Кара Делевинь instagram.com/gospodin.critic

Руни Мара

Американская актриса Руни Мара ради роли хакерши-социопата в фильме «Девушка с татуировкой дракона» кардинально изменила свой имидж. Знаменитость состригла свои волосы и покрасила их в черный цвет, сбрила брови, сделала настоящий пирсинг на лице и даже проколола соски. Стоит отметить, что эта роль стоила таких жертв, ведь после номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль на актрису буквально посыпались предложения о работе.

Руни Мара instagram.com/kino_salon

Джаред Лето

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето для роли убийцы в фильме «Глава 27» поправился на 30 кг. По словам знаменитости, далось ему это нелегко и в последствии он узнал, что такое одышка и подагра. Однако жертвы не оправдали себя, поскольку фильм был прохладно встречен критиками и в мировом прокате прошел незаметно.

Джаред Лето instagram.com/na_____stile

Натали Портман

Американская актриса Натали Портман для роли в фильме «Черный лебедь» подвергла себя серьезной опасности: она похудела на 10 кг и была на грани анорексии. За год до начала съемок Портман занималась у балетного станка и тренировалась по пять часов в день, доведя себя до изнеможения. Стоит отметить, что эта роль принесла актрисе премию «Оскар».

Натали Портман instagram.com/gospodin.critic

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