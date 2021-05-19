«Застрял в моей голове»: Эмма Стоун рассказала о любви к Леонардо Ди Каприо

Актриса «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун призналась, что уже много лет одержима Леонардом Ди Каприо.

Голливудская актриса Эмма Стоун, которая наиболее известна по ролям в фильмах «Фаворитка», «Ла-Ла Ленд» и «Битва полов», поделилась неожиданным фактом о себе. В интервью на шоу Джесса Кэйгла кинозвезда призналась, что всю жизнь была влюблена в Леонардо Ди Каприо.

Читай также: Актриса Наталка Денисенко рассекретила, сколько зарабатывает в Instagram

По словам Стоун, даже саму победу на «Оскаре» затмила ее встреча со знаменитым «крашем». В 2017 году именно Лео вручил заветную статуэтку Эмме.

«Он был любовью всей моей жизни. У меня в спальне висела его фотография с автографом, которую мне подарили на 12-й день рождения. Я шла навстречу Лео и думала, что это официально самый сюрреалистический момент моей жизни. Я не могла в это поверить. Наверное, он думает, что я немного странная, потому что каждый раз, когда я вижу его, я спрашиваю, как у него дела. Он очень милый. Очень высокий. И я считаю его фантастическим актером. Я смотрела все его фильмы. Он застрял в моей голове как Джек Доусон. И всегда им будет», - поделилась Стоун.

Эмма Стоун получила Оскар из рук Леонардо Ди Каприо Getty images

Эмма Стоун рассказала о любви к Леонардо Ди Каприо Getty images

Эмма Стоун и Леонардо Ди Каприо Getty images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: