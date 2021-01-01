Какие страны, по мнению букмекеров, должны пройти в финал «Евровидения 2021».

«Евровидение 2021»: Прогноз букмекеров на второй полуфинал eurovision.tv

Во вторник, 18 мая, по результатам первого полуфинала определились десять финалистов песенного конкурса «Евровидение 2021». Так, в финале мы снова увидим выступления представителей Украины, Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.

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Букмекеры уже спрогнозировали, кто пройдет в финал из другого полуфинала, который состоится 20 мая. Согласно рейтингам, лидером станет представитель Швейцарии Gjon's Tears.

Второе место во втором полуфинале, по мнению букмекеров, должна занять певица Виктория из Болгарии.

В тройке лидеров также оказались конкурсанты из Исландии – группа Daði & Gagnamagnið.

В ТОП-10 стран, которые могут пройти в финал, попали Финляндия, Греция, Сан-Марино, Сербия, Португалия, Албания, Молдова.

По ставкам букмекеров, мимо финала окажутся участники из Австрии, Дании, Эстонии, Латвии, Чехии, Польши и Грузии.

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Отметим, что накануне букмекерам удалось угадать девять финалистов из десяти. Так, по результатам первого полуфинала, Хорватия, которая занимала в рейтинге девятую строчку, не смогла отобраться в финал. Ее место занял Израиль, который поднялся в десятку с одиннадцатого места.

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