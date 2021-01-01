Эксперт рассекретил, какую пластику делала Кортни Кокс

Звезда сериала «Друзья» призналась, что у нее было четыре пластические операции.

Звезда сериалов «Друзья» и «Город хищниц», американская актриса Кортни Кокс четыре года назад призналась, что делала пластические операции с целью сохранить молодость. Однако, она не считает, что процедуры прошли удачно.

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Украинский пластический хирург Андрей Якобчук в программе «Ранок з Україною» рассекретил, какие именно манипуляции с внешностью делала кинозвезда. Так, эксперт заявил, что Кокс изменила угол нижней челюсти.

«Все-таки были сделаны определенные процедуры с углом нижней челюсти. Потому что у Кортни она достаточно точеная – в норме такой линии в 56 лет уже не будет. К тому же линия выглядит слишком неестественно по сравнению с прошлым. Если сравнить ширину рта раньше и сейчас, увидим, что он стал шире – это признак того, что делалась подтяжка лица», - отметил Якобчук.

Кроме того, Андрей добавил, что Кортни также сделала операция по изменению формы век и разреза глаз.

«Если смотреть на фото последних лет, видно, что кожи вокруг глаз стало меньше. Сейчас у Кортни очень перетянута граница нижнего века. Скорее всего это произошло из-за нижней блефаропластики, когда пытаются сделать так, чтобы не было обвисания в будущем. Но здесь перетянули и ей полностью изменили разрез глаз – это считается халтурой в эстетической медицине», – прокомментировал Якобчук.

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