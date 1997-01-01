ТОП-5 самых неожиданных райдеров украинских звезд

Перед гастролями артисты предоставляют организаторам выступлений райдер – список требований касательно проживания, питания и других аспектов своего приезда.

Оля Полякова и Наталья Могилевская instagram.com

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Мы подготовили требования украинских звезд, которые указаны в их контрактах.

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода славится дорогим райдером. Как оказалось, артистка летает только бизнес-классом, место в самолете – обязательно 1А. Также звезда требует сопровождение двух охранников, номер в отеле – президентский люкс. Светлане выплачиваются суточные в размере 200 y.e., независимо от питания в отеле, авто - Роллс-Ройс или Майбах не старше двух лет, в гримерке – напитки и закуски с «ресторанной подачей». Лобода пьет исключительно итальянское вино 12-летней выдержки и дорогостоящее шампанское Dom Perignon.

Ани Лорак

В райдере у украинской певицы Ани Лорак не все так помпезно, как у ее коллеги по шоу-бизнесу. По словам знаменитости, в своем райдере она указывает только самое необходимое, а вот к профессиональному оборудованию у нее завышенные требования.

«Только самое необходимое, никаких излишеств. Например, в бытовом райдере всегда есть вода, кукурузные хлопья, фрукты и овощи. Но главное требование для меня как для артистки – это профессиональное звуковое и световое оборудование».

Макс Барских

В райдере у Макса Барских есть странный пункт касательно авто – нужно, чтобы оно было с двуспальной кроватью. Свою просьбу артист аргументирует тем, что из-за ночных концертов он постоянно недосыпает. Также Барских требует маркер на водной основе и 10 листов А4, чтобы составить программу для своих музыкантов, поскольку перед каждым выступлением она меняется. Более того, в гримерку к артисту воспрещен вход посторонним, в том числе и организаторам.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова продемонстрировала отменное чувство юмора, составив неожиданный райдер. Звезда не согласится выступать, если организаторы концерта не обеспечат ей передвижение по городу «на тройке гнедых в окружении своры борзых». Также в райдере сказано, что Оля путешествует только в сопровождении своей козочки Гретхен. Райдер гласит:

«В гримерке, на специальной кормовой именной тарелке, должны быть заготовлены молодые стебли грубых трав и сочная листва молодого дуба для моей любимицы».

Как оказалось, такой вариант райдера является шуточным, и его отправляют для того, чтобы поднять настроение организаторам. В действительности Полякова требует зеркало в полный рост не менее 250 сантиметров в высоту, французскую минералку, бутылку элитного розового шампанского и три белоснежных полотенца.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская требует обязательное наличие зеркала в полный рост в гримерке. Также артистка не может обойтись без парового утюга для вертикальной глажки. Касаемо питания, Могилевская предпочитает свежевыжатый сок, рыбу, приготовленную на гриле, моцареллу, орехи, овощи и фрукты.

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