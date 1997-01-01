ТОП-5 самых богатых звездных семей в мире

За этими звездными семьями пристально следят миллионы людей по всему миру, восхищаясь их роскошной жизнью.

Бейонсе и Джей Зи, Ким Кардашьян и Канье Уэст gettyimages.com

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Предлагаем узнать, какими финансами нужно располагать, чтобы жить так же, как эти звезды.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино — 7 127 000 000 долларов

Американская актриса Сальма Хайек и французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино связали себя узами брака в зрелом возрасте. Сальма решилась на серьезный шаг в 43 года, а Франсуа на тот момент было 47 лет. Несмотря на поздний брак, влюбленные стали родителями. У них родилась дочь по имени Валентина Палома Пино. К моменту бракосочетания Сальма уже стала успешной актрисой, а ее избранник – одним из богатейших французских предпринимателей.

Сальма Хайек неоднократно признавалась, что очень счастлива в браке.

«Он лучший муж в мире. Когда я с ним, то становлюсь той, кто я есть на самом деле. Я не чувствую, чтобы кто-то ограничивал меня», — рассказала Хайек о своей семейной жизни.

Ким Кардашьян и Канье Уэст — 3 590 000 000 долларов

Светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст воспитывают четверых детей, часто делятся романтичными снимками с путешествий, показывают дорогостоящие подарки и роскошную жизнь. По данным СМИ, Ким и Канье готовятся к бракоразводному процессу. Неизвестно, как звезды будут делить нажитое имущество, однако благодаря разводу Ким завладеет колоссальной суммой.

Дональд и Мелания Трамп — 3 160 000 000 долларов

Бывшая модель Мелания Трамп и успешный бизнесмен Дональд Трамп, который попробовал себя в качестве главы государства. Благодаря жажде мужа быть лидером, Мелания стала первой леди США, однако этому статусу она явно не обрадовалась. У Дональда и Мелании есть общий сын Бэррон Трамп.

Бейонсе и Джей Зи — 2 000 000 000 долларов

Американская певица Бейонсе и рэпер Джей Зи вместе уже более 20 лет. Вместе пара заработала приличное состояние, которое позволяет им жить так, как им хочется. Влюбленные воспитывают троих детей – Блю Айви Картер и двойняшек - Руми и Сэр Картер.

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд — 1 040 000 000 долларов

Правнучка основателя сети отелей Hilton Hotels Конрада Хилтона - Ники Хилтон - и банкир Джеймс Ротшильд узаконили свои отношения еще в 2015 году. Супруги воспитывают двоих дочерей - Лили и Тедди. Семья живет в особняке в Нью-Йорке и нечасто позволяет посторонним видеть, что происходит в стенах дома.

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