Дан Балан рассекретил, влюблен ли на самом деле в Тину Кароль

Экс-наставник шоу «Голос країни» Дан Балан впервые публично прокомментировал отношения с Тиной Кароль.

Всемирно известный молдавский исполнитель и экс-наставник украинского вокального проекта «Голос країни» Дан Балан отреагировал на заявление продюсера Владимира Завадюка о том, что его роман с Тиной Кароль был создан «синтетически» для рейтинга шоу.

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На своей странице в Инстаграм 42-летний музыкант опубликовал откровенный пост, в котором рассекретил, что на самом деле связывает его с Кароль. По словам Балана, между ним и коллегой по «Голосу країни» существует только дружба и искренняя симпатия, а романтические отношения «напридумывали» телезрители. Дан обратился к тем фанам, которые обвинили его в обмане.

«Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской… То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... А дальше люди сами додумывали, сами напридумывали… И сами решили, что был какой-то обман... А то, что заявлял продюсер Голоса про «придуманную историю»... Он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо если у нас появилась бы «романтическая связь» и подталкивал нас на это... А в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия... То, что все и заметили в эфирах... Без никакого обмана», - объяснил Балан.

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