«Евровидение 2021»: Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала

Узнайте, попадет ли Украина в финал по прогнозам букмекеров.

Уже в следующий вторник, 18 мая, в нидерландском Роттердаме состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2021». Накануне популярного музыкального события предлагаем ознакомится с прогнозами букмекеров.

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По правилам конкурса, из каждого полуфинала в финал смогут пройти по десять стран, которые получили наибольше баллов от зрителей и профессионального жюри. Кроме того, еще шесть стран являются автофиналистами: Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания и страна-хозяйка Нидерланды.

Так, по мнению букмекеров, лидером первого полуфинала станет певица Дестини из Мальты, которая исполнит на конкурсе песню «Je me casse».

Второе место, согласно прогнозов букмекеров, займет представительница Кипра Элена Цагрину с песней «El Diablo».

На третьей строчке в первом полуфинале должна оказаться группа The Roop из Литвы и их танцевальный трек «Discoteque».

По ставкам на первый полуфинал, участники из Украины, группа Go_A с песней «SHUM» попадет в финал из 4-го места.

В ТОП-10 стран, которые могут пройти в финал, попали Россия, Швеция, Хорватия, Норвегия, Румыния и Израиль.

Мимо финала, по мнению букмекеров, могут оказаться Азербайджан, Бельгия, Австралия, Ирландия, Словения, Северная Македония.

Прогноз букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2021 eurovisionworld.com

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