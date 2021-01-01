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Позитив высказался о заявлении экс-жены по поводу их развода

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Алексей Завгородний (Позитив) прокомментировал слова Анны Андрийчук о их расставании после 13 лет совместной жизни.
Позитив высказался о заявлении экс-жены по поводу их развода
Позитив высказался о заявлении экс-жены по поводу их развода
instagram.com/annchuk

В одном из выпусков реалити-шоу Насти Каменских «Девочки рулят», ее подруга Анна Андрийчук публично рассказала о расставании с экс-участником группы «Время и Стекло» и солистом коллектива «MOZGI» Алексеем Завгородним (Позитив).

«Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кем мы стали сегодня - это отпечаток взаимной любви и поддержки. Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься. Возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце - нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение», - поделилась в ролике Анна.

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Позитив долгое время не говорил с журналистами на тему развода с женой. Но в комментарии ТСН рассекретил, как отреагировал на слова бывшей возлюбленной. Музыкант не является сторонником хайпа, однако видео с признанием Анны ему очень понравилось. Алексей отметил, что экс-супруга предупредила его о публичном заявлении.

«Она меня конечно же предупредила, в том, что «я собираюсь это сделать вот так». Я не совсем сторонник хайпа и таких вещей. Это действительно был очень милый выпуск и мне он очень понравился. Аня мне рассказала, о чем она будет говорить. Мне не стоило что-то добавлять, потому что она все сказала правильно. Это наша общая мысль такая», - прокомментировал Позитив.

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Теги: Позитив, разводы звезд, Аня Андрийчук-Завгородняя, Алексей Завгородний
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Источник: ivonа bigmir)net

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