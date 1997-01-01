Потап показал, какой подарок сделал себе на 40-летие

Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, похвастался подарком на 40-летие.

Потап instagram.com/realpotap

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Популярный исполнитель Потап на своей странице в Инстаграм опубликовал неожиданное фото. На кадре артист предстал в красной футболке, черном бомбере и солнцезащитных очках. Потап запечатлел себя рядом с двухколесным транспортным средством – подарком на 40-летие.

«Новый Конь! Утро разорвал на двух колёсах «до церкви и обратно»! Что такое мышечная память, закрутил и все вспомнил, а моторика дала толчок воспоминаниям из прошлого! – отметил в публикации Потап. - Вот так крутишь педали и вспоминаешь, как крутил педали раньше и мотается эта пленка в обратную сторону: «Украина», «Аист» «гном4», эх ... прикольно крутишь вперёд, а мотает назад».

Также Потап хвастался дорогими бриллиантами, которые ему подарила Настя Каменских на юбилей.

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