Василиса Фролова впервые показала отца своего ребенка

Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые вышла в свет со своим избранником.

Василиса Фролова instagram.com/krashche.media

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Популярная ведущая Василиса Фролова и ее возлюбленный Дмитрий Котеленец посетили церемонию вручения музыкальных наград YUNA. В Сети опубликовали снимки с мероприятия, где телезвезда предстала в стильном клетчатом платье, а отец ее ребенка надел классический черный костюм и белоснежную рубашку.

Фолловеры принялись обсуждать фигуру Василисы, отметив, что после недавних родов, она выглядит потрясающе. Ведущая впервые стала мамой в марте этого года. Она подарила своему избраннику сына, которого назвали Родионом.

Стоит отметить, что в социальных сетях Василиса Фролова не публикует совместные снимки со своим возлюбленным, которым стал известный продюсер Дмитрий Котеленец. Фанаты убеждены, что мужчина намного старше Василисы, но она не комментирует подобные предположения.

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