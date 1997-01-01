Звезды, которым запрещен въезд в страну

Не всегда творчество знаменитостей вызывает восхищение, порой деятельность либо поведение звезд настолько оскорбительно, что им запрещают въезд в страну навсегда.

Брэд Питт и Майли Сайрус gettyimages.com

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Предлагаем ознакомиться со знаменитостями, которым навсегда закрыта дорога в некоторые государства.

Брэд Питт

Американскому актеру Брэду Питту на протяжении 17-ти лет был запрещен въезд на территорию Китая. Дело в том, что правительству не пришелся по душе герой фильма «Семь лет в Тибете», которого сыграл Брэд Питт. В кинокартине герой поддерживал революционно настроенных людей против вторжения Китая в Тибет.

Брэд Питт gettyimages.com

Бейонсе

Власти Малайзии сочли Бейонсе пошлой и развратной за ее откровенные образы во время выступлений. Именно поэтому правительство Малайзии разрешило выступать артистке только в парандже. Однако представители Бейонсе не согласились на такие условия, поэтому она и ее музыкальный коллектив получили пожизненный запрет на въезд.

Бейонсе gettyimages.com

Селена Гомес

Американской певице Селене Гомес отказали в российской визе из-за того, что девушка является активным защитником прав ЛГБТ-сообщества. Правительство страны побоялось, что артистка со сцены будет пропагандировать нетрадиционные ценности.

Селена Гомес gettyimages.com

Алек Болдуин

Еще в 2009 году Алек Болдуин во время эфира программы «The late show» поделился рассуждениями о личной жизни. Знаменитость заявил о своей готовности завести детей, пошутив о том, что хочет заказать себе по почте невесту из Филиппин. За эту шутку актеру пришлось извиниться, однако, несмотря на это, политики республики угрожали ему физической расправой и закрыли ему въезд в страну.

Алек Болдуин gettyimages.com

Майли Сайрус

Американская певица Майли Сайрус за невинную фотографию, где она в компании своих друзей кривляется, изображая азиатов, поплатилась. Правительство Китая заявило, что въезд в это государство для нее будет закрыт. После извинения Майли Сайрус за содеянное, запрет сняли. Однако из-за публичных бисексуальных связей, артистке запретили въезд в Доминиканскую Республику.

Майли Сайрус gettyimages.com

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