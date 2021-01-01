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Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили свой YouTube-канал

Герцог и герцогиня Кембриджские решили освоить еще одну интернет-площадку, стараясь идти в ногу со временем.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
gettyimages.com

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Кейт Миддлтон и принц Уильям завели свой YouTube-канал и уже опубликовали первое видео. Королевская семья на своей странице в Инстаграм анонсировали первое видео, которое можно посмотреть на YouTube-канале.

 «Лучше поздно, чем никогда – теперь мы на YouTube», - подписали они видео.

Британские монархи опубликовали 25-секундный ролик, который включает фрагменты из разных поездок и визитов королевской четы. Еще неизвестно, какая будет тематика канала, однако принц Уильям успел отметить, что нужно быть аккуратнее с высказываниями.

«Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают», – сказал внук королевы своей супруге.

Стоит отметить, что за короткий промежуток времени на YouTube-канал королевской семьи подписалось больше 180 тысяч человек, а первое видео собрало более 800 тысяч просмотров.

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Теги: Кейт Миддлтон, принц Уильям, королевская семья, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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