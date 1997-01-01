Три поколения: Джей Ло показала 13-летнюю дочь и 75-летнюю маму

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась семейным снимком.

Дженнифер Лопес gettyimages.com

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Популярная исполнительница Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с 13-летней дочерью и 75-летней мамой. Как оказалось, артистка показала своих близких людей в целях рекламной кампании своего бьюти-бренда.

Под публикацией Джей Ло написала, что ее продукция создана для великолепной сияющей кожи возраста от 7 до 77 лет, добавив:

«Я получила это от своей мамы», - намекая, что красоту она унаследовала от своей мамы Гваделупе.

Поклонники восхитились снимком трех представительниц разных поколений, которые позировали в профиль в живописном саду, осыпав их приятными словами в комментариях.

Напомним, что еще в прошлом году Джей Ло объявила о запуске своего бьюти-бренда, который включает в себя как декоративную косметику, так и уходовую. В первую линейку бренда звезды вошли средства по уходу за кожей.

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