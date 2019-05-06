День рождения Джорджа Клуни: ТОП-10 лучших фильмов обладателя Оскара

Сегодня знаменитости исполняется 59 лет.

Сегодня, 6 мая, свой 59-й день рождения празднует известный американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни. На счету артиста более 70 картин, среди которых есть по-настоящему культовые фильмы. В некоторых лентах Клуни также выступил в роли продюсера и режиссера.

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Джордж Клуни является лауреатом премий “Золотой глобус“, MTV Movie Awards и BAFTA. Также актер - обладатель двух Оскаров. В 2006 году он победил в номинации “Лучшая мужская роль второго плана“ за фильм “Сириана“. А в 2013 году Джордж получил “Оскар“ как продюсер в номинации “Лучший фильм“ за картину “Операция “Арго“.

В день рождения популярного актера Ivona подготовила подборку самых крутых фильмов с участием Клуни.

От заката до рассвета (1995)

Один прекрасный день (1996)

О, где же ты, брат? (2000)

Одиннадцать друзей Оушена (2001) Двенадцать друзей Оушена (2004) и Тринадцать друзей Оушена (2007)

Невыносимая жестокость (2003)

После прочтения сжечь (2008)

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Любовь вне правил (2008)

Мне бы в небо (2009)

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Мартовские иды (2011)

Гравитация (2013)

Напомним, ранее день рождения отметила украинская певица Настя Каменских.

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