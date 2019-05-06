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День рождения Джорджа Клуни: ТОП-10 лучших фильмов обладателя Оскара

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Сегодня знаменитости исполняется 59 лет.
День рождения Джорджа Клуни: ТОП-10 лучших фильмов обладателя Оскара
День рождения Джорджа Клуни: ТОП-10 лучших фильмов обладателя Оскара
Getty images

Сегодня, 6 мая, свой 59-й день рождения празднует известный американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни. На счету артиста более 70 картин, среди которых есть по-настоящему культовые фильмы.  В некоторых лентах  Клуни также выступил в роли продюсера и режиссера.

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Джордж Клуни является лауреатом премий “Золотой глобус“,  MTV Movie Awards и BAFTA. Также актер - обладатель двух Оскаров. В 2006 году он победил в номинации “Лучшая мужская роль второго плана“ за фильм “Сириана“. А в 2013 году Джордж получил “Оскар“ как продюсер в номинации “Лучший фильм“ за картину “Операция “Арго“.

В день рождения популярного актера Ivona подготовила подборку самых крутых фильмов с участием Клуни.

  • От заката до рассвета (1995)

  • Один прекрасный день (1996)

  • О, где же ты, брат? (2000)

  • Одиннадцать друзей Оушена (2001) Двенадцать друзей Оушена (2004) и Тринадцать друзей Оушена (2007)

  • Невыносимая жестокость (2003)

  • После прочтения сжечь (2008)

  • Любовь вне правил (2008)

  • Мне бы в небо (2009)

  • Мартовские иды (2011)

  • Гравитация (2013)

Напомним, ранее день рождения отметила украинская певица Настя Каменских.

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Теги: Джордж Клуни
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.05.2019, 11:51
Оценка:  0
pусский
Старый пиндосский пидapac, блять! Я пёрнул на него, гы-гы-гы!
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