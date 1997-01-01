Экстремально похудевшая Ребел Уилсон похвасталась формами в боди

Австралийская актриса Ребел Уилсон показала фанатам результаты после потрясающего похудения.

Ребел Уилсон gettyimages.com

Популярная актриса Ребел Уилсон на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала пикантные снимки. На кадрах знаменитость предстала в черном обтягивающем боди с глубоким декольте, продемонстрировав результаты ежедневного труда над своим телом. Белокурые локоны артистка распустила и сделала легкий макияж.

Ребел Уилсон instagram.com/rebelwilson

Под публикацией звезда написала так:

«Она очаровательна на съемочной площадке сегодня».

Прошлый год артистка указала «годом здоровья»: она прошла ряд детокс-программ, занималась фитнесом и хвасталась достигнутыми результатами в социальных сетях. Стоит отметить, что за год Ребел Уилсон лишилась около 27 килограммов. Несмотря на потрясающий результат, актриса продолжает работать над собой.

Ребел Уилсон instagram.com/rebelwilson

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