Бритни Спирс даст показания в суде по делу об опекунстве

Американская певица Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой отца.

Бритни Спирс gettyimages.com

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По данным издания Reuters, 23 июня Бритни Спирс впервые даст показания в суде по делу об опекунстве. Артистка намерена лишить отца статуса опекуна и самостоятельно контролировать свою жизнь. Адвокат знаменитости, Сэмюел Ингем, обратился к суду с просьбой назначить дату слушания «в ускоренном порядке». Что именно скажет Бритни не уточняется.

«Моя клиентка просила о проведении слушания, на котором она может напрямую обратиться к суду», – сказал адвокат.

Напомним, что после множества скандалов, связанных с наркотиками, Бритни Спирс находится под опекой своего отца на протяжении 13 лет. Год назад певица попросила передать контроль над ее личной жизнью менеджеру Джоди Монтгомери, а вопросы, касающиеся ее карьеры, отдать финансовой компании Bessemer Trust. Однако суд отказался отстранить ее отца Джеймси Спирса, поэтому судебные разбирательства еще продолжаются.

Поклонники звезды считают, что она находится в плену у своего опекуна, и запустили кампанию #FreeBritney («Освободите Бритни»).

#FreeBritney gettyimages.com

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