Из-за беременности Кейт Миддлтон нарушили давнюю традицию

Королевский эксперт Эшли Пирсон обнародовал ранее неизвестный факт о первой беременности Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон gettyimages.com

Читай также: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото в честь годовщины свадьбы

По данным издания Daily Express, Эшли Пирсон рассказал, что о первой беременности герцогини Кембриджской общественность узнала раньше положенного срока.

«Кейт страдала от гиперемезиса гравидарум. Это редкий вид утренней тошноты при беременности. Ситуация дошла до того, что жену принца Уильяма пришлось на несколько дней положить в больницу».

В Букингемском дворце переживали, что распространятся нежелательные слухи о том, что Кейт Миддлтон находится в больнице, и выступили с официальным заявлением, рассказав о скором появлении первенца.

Как оказалось, из-за этого была нарушена давняя традиция, согласно которой о появлении наследника сообщается после третьего месяца беременности.

Кейт Миддлтон и принц Уильям gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​