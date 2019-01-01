Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с 59-летием

Комментариев: 0
Супермодель Синди Кроуфорд поделилась редкими фото из семейного архива в честь дня рождения мужа.
Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с 59-летием
Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с 59-летием
instagram.com/cindycrawford

Знаменитая американская супермодель, ведущая и актриса Синди Кроуфорд растрогала подписчиков новой публикацией. Звезда подиумов публично поздравила супруга с днем рождения.

Читай также: Немного за 80: ТОП-10 самых возрастных актеров Голливуда

27 апреля предпринимателю и бывшему манекенщику Рэнди Герберу исполнилось 59 лет. По случаю праздника Кроуфорд решила поделиться в Инстаграм подборкой редких фотографий именинника из семейного альбома.

«С днём рождения этого мужчину! Мир знает его как мистера «Классно», но нам посчастливилось узнать человека, стоящего за этим мифом. Ранди... Ты приносишь в нашу жизнь любовь, веселье, безопасность и приключения. Ты отличный папа - фишка старого образца, и отличный муж. Желаю тебе смеяться и обниматься сегодня и каждый день! Я люблю тебя! 😘🎂», - поздравила мужа Синди.

Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
instagram.com/cindycrawford
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
instagram.com/cindycrawford
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
instagram.com/cindycrawford
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
instagram.com/cindycrawford
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
instagram.com/cindycrawford
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер
instagram.com/cindycrawford

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер, муж Синди Кроуфорд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь