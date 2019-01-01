Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с 59-летием

Супермодель Синди Кроуфорд поделилась редкими фото из семейного архива в честь дня рождения мужа.

Знаменитая американская супермодель, ведущая и актриса Синди Кроуфорд растрогала подписчиков новой публикацией. Звезда подиумов публично поздравила супруга с днем рождения.

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27 апреля предпринимателю и бывшему манекенщику Рэнди Герберу исполнилось 59 лет. По случаю праздника Кроуфорд решила поделиться в Инстаграм подборкой редких фотографий именинника из семейного альбома.

«С днём рождения этого мужчину! Мир знает его как мистера «Классно», но нам посчастливилось узнать человека, стоящего за этим мифом. Ранди... Ты приносишь в нашу жизнь любовь, веселье, безопасность и приключения. Ты отличный папа - фишка старого образца, и отличный муж. Желаю тебе смеяться и обниматься сегодня и каждый день! Я люблю тебя! 😘🎂», - поздравила мужа Синди.

Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер instagram.com/cindycrawford

Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер instagram.com/cindycrawford

Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер instagram.com/cindycrawford

Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер instagram.com/cindycrawford

Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер instagram.com/cindycrawford

Муж Синди Кроуфорд - Рэнди Гербер instagram.com/cindycrawford

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