Скарлетт Йоханссон впервые рассказала о своей тайной свадьбе

Американская актриса Скарлетт Йоханссон прокомментировала тайную свадьбу с Колином Йостом.

Скарлетт Йоханссон gettyimages.com

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Популярная актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за американского комика Колина Йоста в октябре 2020 года. В интервью изданию People звездная пара впервые раскрыла подробности свадьбы, которая была «намеренно интимной» из-за пандемии коронавируса.

«Мы хотели, чтобы тем вечером все гости ощущали близость и интимность момента, а не казалось, что мы были ограничены пандемией», – призналась Йоханссон.

По словам Колина Йоста, на небольшой частной церемонии присутствовали только самые близкие. А свадьба состоялась в доме Скарлетт Йоханссон в пригороде Нью-Йорка.

«Мы были очень счастливы отпраздновать свадьбу с семьей, - рассказал журналу жених. – Некоторых мы и так видели мало за последний год. Так что этот вечер действительно был особенным».

Скарлетт Йоханссон и Колин Йост gettyimages.com

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