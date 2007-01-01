Как изменилась жизнь Анджелины Джоли после развода с Брэдом Питтом.

Джоли рассекретила, от чего ей пришлось отказаться после развода с Питтом Getty images

Одна из самых популярных актриса Голливуда, 45-летняя Анджелина Джоли накануне премьеры нового фильма с ее участием «Те, кто желает мне смерти» дала откровенное интервью изданию Entertainment Weekly.

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Так, по словам кинозвезды, события ее личной жизни, в том числе и развод с актером Брэдом Питтом, сильно повлияли на ее кинокарьеру. Анджелина отметила, что давно хотела посвятить себя режиссуре. Однако после расставания с мужем ей пришлось отказаться от мечты, чтобы чаще бывать дома с детьми.

«Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне руководить съемками в течение нескольких лет. Мне нужно было просто выполнять более короткую работу и чаще бывать дома. Поэтому я вернулась к актерской работе», - поделилась Джоли.

Отметим, что Анджелина является режиссером таких кинолент, как «Место во времени» (2007), «В краю крови и мёда» (2011), «Несломленный» (2014), «Лазурный берег» (2015) и «Сначала они убили моего отца» (2017).

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