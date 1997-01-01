ТОП-7 звезд, которым гораздо лучше без макияжа

Звездный статус обязывает знаменитостей всегда выглядеть непревзойденно, поэтому большинство из них имеют личных визажистов и стилистов.

Джессика Альба и Марго Робби gettyimages.com

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Предлагаем подборку знаменитостей, которым пора уволить своих гримеров, поскольку без макияжа они выглядят гораздо моложе и свежее.

Джессика Альба

39-летняя американская актриса Джессика Альба восхищает фанатов нестареющим внешним видом. Знаменитость будто бы и не менялась с начала своей карьеры: нежная персиковая кожа, мягкий загар, точеный овал лица и выразительные глаза. Артистка без стеснения делится «честными» фото без макияжа и в очередной раз доказывает, что грим ей ни к чему.

Джессика Альба gettyimages.com

Алессандра Амбросио

40-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио удивляет фолловеров своей точеной фигурой, которую ей удалось сохранить, несмотря на роды. Дважды мама не зря является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, ведь ее сияющая кожа без признаков старения достойна восхищения. По словам знаменитости, в повседневной жизни она не красится, давая коже отдохнуть после трудовых будней. К слову, без косметики модель выглядит моложе на 20 лет.

Алессандра Амбросио gettyimages.com

Вера Брежнева

О свидании с Верой Брежневой мечтают даже 20-летние парни, несмотря на то, что певице уже 39. Артистка следит за своим питанием, занимается спортом и с радостью демонстрирует тонкие черты лица, которые скрываются под гримом. Вера часто показывает фанатам, как выглядит без макияжа, чем вызывает неподдельный восторг, ведь от певицы веет молодостью.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Марго Робби

30-летняя австралийская актриса Марго Робби появляется на красных дорожках с едва заметным макияжем. Идеальные черты лица и ровная сияющая кожа позволяют артистке выглядеть сногсшибательно и без макияжа. Неудивительно, что в повседневной жизни Марго не красится, оставаясь при этом невероятно сексуальной.

Марго Робби gettyimages.com

Тейлор Свифт

31-летнюю американскую исполнительницу Тейлор Свифт часто можно заметить с ярким макияжем. Артистка предпочитает ярко-красную помаду и тени на глазах. Однако редкие фото Тейлор без макияжа вызывают настоящее недоумение, поскольку ей незачем прятать естественную красоту за толстым слоем грима.

Тейлор Свифт gettyimages.com

Виктория Бекхэм

47-летняя британская певица Виктория Бекхэм предпочитает естественность, поскольку на своей странице в Инстаграм знаменитость чаще всего появляется без макияжа. Ее сияющая кожа и отсутствие морщин не требуют грима, с которым она выглядит гораздо старше своих лет.

Виктория Бекхэм gettyimages.com

Ани Лорак

42-летняя Ани Лорак прячет свою красоту за толстым слоем косметических средств. Знаменитость предпочитает делать смоки айс и контуринг, который заметно старит артистку. На редких фото, где Ани Лорак показывает себя без макияжа она выглядит гораздо моложе.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

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