Алена Шоптенко стала жертвой насилия в 15 лет
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Известный хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Инстаграм поделилась с подписчиками откровенной историей. По словам знаменитости, ей было 15 лет, когда к ней начал приставать взрослый мужчина в метро.
«Впервые о том, что кто-то чужой может трогать без спроса, я узнала в 15. Какой-то взрослый мужчина в метро решил, что может трогать ребенка и не стеснялся это делать. Тогда я убежала, потому что точно знала, что это не нормально, но боялась что-то сказать и не знала, что делать».
Также Шоптенко отметила, что сейчас бы она не сбежала, а сделала все, чтобы человек понес наказание.
«Сейчас я бы уже не ушла в стыде в другой конец вагона, а сделала бы все, чтобы этот усатый дядя запомнил нашу встречу. Потому что это не флирт, не повод улыбаться, это не «прикольно» и точно не повод поржать с друзьями. Это домогательство. И нужно делать все, что можно, чтобы защитить себя».
Алена призвала своих фолловеров не путать флирт с домогательством и противодействовать любому проявлению насилия.
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