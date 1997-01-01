Алена Шоптенко стала жертвой насилия в 15 лет

Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко призналась, что стала жертвой домогательств в 15 лет.

Алена Шоптенко instagram.com/alena_shoptenko

Читай также: Звезды, которые коллекционируют предметы искусства

Известный хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Инстаграм поделилась с подписчиками откровенной историей. По словам знаменитости, ей было 15 лет, когда к ней начал приставать взрослый мужчина в метро.

«Впервые о том, что кто-то чужой может трогать без спроса, я узнала в 15. Какой-то взрослый мужчина в метро решил, что может трогать ребенка и не стеснялся это делать. Тогда я убежала, потому что точно знала, что это не нормально, но боялась что-то сказать и не знала, что делать».

Также Шоптенко отметила, что сейчас бы она не сбежала, а сделала все, чтобы человек понес наказание.

«Сейчас я бы уже не ушла в стыде в другой конец вагона, а сделала бы все, чтобы этот усатый дядя запомнил нашу встречу. Потому что это не флирт, не повод улыбаться, это не «прикольно» и точно не повод поржать с друзьями. Это домогательство. И нужно делать все, что можно, чтобы защитить себя».

Алена призвала своих фолловеров не путать флирт с домогательством и противодействовать любому проявлению насилия.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​