Звезды, которые коллекционируют предметы искусства
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Предлагаем подборку звезд, которые коллекционируют произведения искусства.
Леонардо Ди Каприо
Американский актер, названный в честь Леонардо да Винчи, буквально охотиться за произведениями искусства. Знаменитость предпочитает картины не старше 100 лет. К примеру, недавно актер купил картинку Франка Стеллы «Двойной серый» 1973 года за $1 млн.
Анджелина Джоли
Американская актриса Анджелина Джоли не скрывает свою страсть к работам андерграундного художника стрит-арта Бэнкси. На одном из аукционов она приобрела картину скандального художника за 1 млн долларов.
Бейонсе
Американская певица Бейонсе тоже решила инвестировать в искусство, и приобрела работы современного английского художника Дэмьена Херста, центральной темой творчества которого является смерть.
Мадонна
Американская поп-певица Мадонна коллекционирует живопись уже много лет. Стоимость ее коллекции оценивается в $160 000 000. Неудивительно, ведь в собрании знаменитости есть работы таких художников, как Фриды Кало, Дэмьена Херста, Фернана Леже, Тамары Лемпицки, Пабло Пикассо.
Элтон Джон
О коллекциях британского певца Элтона Джона ходят легенды, поскольку он собирает одежду, очки, раритетные автомобили и многое другое. Также артист может похвастаться великолепной коллекцией живописи, которая насчитывает более 2500 картин.
Джек Николсон
Американский актер Джек Николсон славится хорошим вкусом и считается настоящим знатоком живописи. Авторами работ, которые есть в коллекции Николсона, являются Поль Сезанн, Тамара Лемпицки и Пабло Пикассо.
Стив Мартин
Американский актер Стив Мартин увлеченно коллекционирует предметы современного искусства. В его собрании есть работы таких прославленных художников, как Джорджии О’Киф, Дэвида Хокни, Виллема де Кунига, Роя Лихтенштейна, Эдварда Хоппера. Также знаменитость приобрел работы самого дорогого художника современности Пабло Пикассо.
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