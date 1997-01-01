Звезды, которые коллекционируют предметы искусства

Знаменитости прекрасно понимают, что картины, в отличие от славы, вечны, поэтому с удовольствием коллекционируют предметы искусства.

Леонардо Ди Каприо и Анджелина Джоли gettyimages.com

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Предлагаем подборку звезд, которые коллекционируют произведения искусства.

Леонардо Ди Каприо

Американский актер, названный в честь Леонардо да Винчи, буквально охотиться за произведениями искусства. Знаменитость предпочитает картины не старше 100 лет. К примеру, недавно актер купил картинку Франка Стеллы «Двойной серый» 1973 года за $1 млн.

Леонардо Ди Каприо gettyimages.com

Анджелина Джоли

Американская актриса Анджелина Джоли не скрывает свою страсть к работам андерграундного художника стрит-арта Бэнкси. На одном из аукционов она приобрела картину скандального художника за 1 млн долларов.

Анджелина Джоли gettyimages.com

Бейонсе

Американская певица Бейонсе тоже решила инвестировать в искусство, и приобрела работы современного английского художника Дэмьена Херста, центральной темой творчества которого является смерть.

Бейонсе со своим супругом gettyimages.com

Мадонна

Американская поп-певица Мадонна коллекционирует живопись уже много лет. Стоимость ее коллекции оценивается в $160 000 000. Неудивительно, ведь в собрании знаменитости есть работы таких художников, как Фриды Кало, Дэмьена Херста, Фернана Леже, Тамары Лемпицки, Пабло Пикассо.

Мадонна gettyimages.com

Элтон Джон

О коллекциях британского певца Элтона Джона ходят легенды, поскольку он собирает одежду, очки, раритетные автомобили и многое другое. Также артист может похвастаться великолепной коллекцией живописи, которая насчитывает более 2500 картин.

Элтон Джон gettyimages.com

Джек Николсон

Американский актер Джек Николсон славится хорошим вкусом и считается настоящим знатоком живописи. Авторами работ, которые есть в коллекции Николсона, являются Поль Сезанн, Тамара Лемпицки и Пабло Пикассо.

Джек Николсон gettyimages.com

Стив Мартин

Американский актер Стив Мартин увлеченно коллекционирует предметы современного искусства. В его собрании есть работы таких прославленных художников, как Джорджии О’Киф, Дэвида Хокни, Виллема де Кунига, Роя Лихтенштейна, Эдварда Хоппера. Также знаменитость приобрел работы самого дорогого художника современности Пабло Пикассо.

Стив Мартин gettyimages.com

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