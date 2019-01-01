Где смотреть «Оскар 2021»: новые подробности церемонии
Читай также: «Оскар 2021»: Организаторы рассекретили новые детали церемонии
Из-за пандемии коронавируса церемония «Оскар» пройдет в измененном формате. Мероприятие состоится в центре Лос-Анджелеса на Юнион-стейшн. Дополнят церемонию прямые включения из голливудского кинотеатра «Долби» и соответствующих площадок по всему миру.
Все желающие смогут посмотреть эксклюзивную трансляцию «Оскара» на телеканале «Украина» в ночь с 25 на 26 апреля в 01:30. Владимир Остапчук и Алена Винницкая познакомят зрителей с лентами-номинантами, а журналисты расскажут о нововведениях кинопремии и подготовке к событию.
Также ведущие не оставят без внимания ослепительные наряды, которые знаменитости выбрали для церемонии.
На английском языке можно будет посмотреть онлайн-трансляцию «Оскара» на YouTube-канале Американской киноакадемии в 01.00 по киевскому времени.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Адель закрутила рома с другом детства
- Принц Гарри помимрился с семьей и останется в Великобритании - СМИ
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.