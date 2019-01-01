93-я церемония вручения «Оскар» состоится в ночь с 25 на 26 апреля.

Где смотреть «Оскар»-2021: новые подробности церемонии gettyimages.com

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Из-за пандемии коронавируса церемония «Оскар» пройдет в измененном формате. Мероприятие состоится в центре Лос-Анджелеса на Юнион-стейшн. Дополнят церемонию прямые включения из голливудского кинотеатра «Долби» и соответствующих площадок по всему миру.

Все желающие смогут посмотреть эксклюзивную трансляцию «Оскара» на телеканале «Украина» в ночь с 25 на 26 апреля в 01:30. Владимир Остапчук и Алена Винницкая познакомят зрителей с лентами-номинантами, а журналисты расскажут о нововведениях кинопремии и подготовке к событию.

Также ведущие не оставят без внимания ослепительные наряды, которые знаменитости выбрали для церемонии.

На английском языке можно будет посмотреть онлайн-трансляцию «Оскара» на YouTube-канале Американской киноакадемии в 01.00 по киевскому времени.

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