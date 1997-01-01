Роберт Де Ниро пожаловался на бедность из-за транжирства экс-супруги

Американский актер Роберт Де Ниро пожаловался на то, что у него заканчиваются деньги.

Роберт Де Ниро gettyimages.com

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Популярный актер Роберт Де Ниро уже три года находится в бракоразводном процессе со своей супругой. Согласно постановлению судьи, знаменитость вынужден ежегодно платить экс-супруге 1 млн долларов, и отдать часть денег с продажи виллы, стоимость которой оценивается в 20 млн долларов.

Адвокат Роберта Де Ниро утверждает, что бывшая жена Грейс Хайтауэр тратит 160 тысяч долларов наличными и 215 тысяч по кредитной карте, из-за чего у актера заканчиваются средства. Состояние звезды оценивается в 500 млн долларов, однако сумма стремительно уменьшается из-за транжирства бывшей жены.

Правозащитник Грейс Хайтауэр опровергает бедность Де Ниро, предоставив отчет по его тратам. За аренду дома на лето актер заплатил 450 тысяч долларов, на каникулы у него ушло 150 тысяч, а дети получили от него 1 млн долларов. Также Роберт предпочитает летать на частном вертолете и покупает билеты первого класса.

Напомним, что Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр прожили в браке 20 лет, и у них есть двое общих детей.

Роберт Де Ниро и его бывшая жена Грейс Хайтауэр gettyimages.com

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