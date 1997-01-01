Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Роберт Де Ниро пожаловался на бедность из-за транжирства экс-супруги

Американский актер Роберт Де Ниро пожаловался на то, что у него заканчиваются деньги.

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
gettyimages.com

Читай также: ТОП-5 идеальных звездных родителей

Популярный актер Роберт Де Ниро уже три года находится в бракоразводном процессе со своей супругой. Согласно постановлению судьи, знаменитость вынужден ежегодно платить экс-супруге 1 млн долларов, и отдать часть денег с продажи виллы, стоимость которой оценивается в 20 млн долларов.

Адвокат Роберта Де Ниро утверждает, что бывшая жена Грейс Хайтауэр тратит 160 тысяч долларов наличными и 215 тысяч по кредитной карте, из-за чего у актера заканчиваются средства. Состояние звезды оценивается в 500 млн долларов, однако сумма стремительно уменьшается из-за транжирства бывшей жены.

Правозащитник Грейс Хайтауэр опровергает бедность Де Ниро, предоставив отчет по его тратам. За аренду дома на лето актер заплатил 450 тысяч долларов, на каникулы у него ушло 150 тысяч, а дети получили от него 1 млн долларов. Также Роберт предпочитает летать на частном вертолете и покупает билеты первого класса.

Напомним, что Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр прожили в браке 20 лет, и у них есть двое общих детей.

Роберт Де Ниро и его бывшая жена Грейс Хайтауэр
Роберт Де Ниро и его бывшая жена Грейс Хайтауэр
gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Роберт Де Ниро, развод, звездные разводы, новости, бывшая жена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь