Принц Гарри помирился с семьей и останется в Великобритании – СМИ

Принц Гарри приехал на похороны принца Филиппа, которые состоялись 17 апреля.

Принц Гарри gettyimages.com

Читай также: В Великобритании похоронили принца Филиппа

По данным издания The Sun, после похорон у Гарри были «частные переговоры» с Уильямом и Чарльзом, которые длились два часа. Это было первое воссоединение с семьей после скандального интервью с Опрой Уинфри. Источник утверждает, что длительная беседа с братьями перерастет в благоприятные отношения.

Однако издание The Mirror пишет, что герцога Сассекского «холодно встретили члены королевской семьи», поскольку он «повел себя ужасно».

«Единственным человеком, который выразил герцогу какое-либо сочувствие, стал принц Эндрю. Он знает, каково это быть аутсайдером», — цитирует издание источник.

Многие СМИ предполагают, что Гарри останется в Великобритании на 95-летие своей бабушки королевы Елизаветы II, которое состоится 21 апреля.

Напомним, что Меган Маркл не приехала на похороны, чтобы не спровоцировать конфликт, и передала открытку и цветы в память о принце Филиппе.

Принц Гарри gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.