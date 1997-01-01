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Принц Гарри помирился с семьей и останется в Великобритании – СМИ

Принц Гарри приехал на похороны принца Филиппа, которые состоялись 17 апреля.

Принц Гарри
Принц Гарри
gettyimages.com

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По данным издания The Sun, после похорон у Гарри были «частные переговоры» с Уильямом и Чарльзом, которые длились два часа. Это было первое воссоединение с семьей после скандального интервью с Опрой Уинфри. Источник утверждает, что длительная беседа с братьями перерастет в благоприятные отношения.

Однако издание The Mirror пишет, что герцога Сассекского «холодно встретили члены королевской семьи», поскольку он «повел себя ужасно».

«Единственным человеком, который выразил герцогу какое-либо сочувствие, стал принц Эндрю. Он знает, каково это быть аутсайдером», — цитирует издание источник.

Многие СМИ предполагают, что Гарри останется в Великобритании на 95-летие своей бабушки королевы Елизаветы II, которое состоится 21 апреля.

Напомним, что Меган Маркл не приехала на похороны, чтобы не спровоцировать конфликт, и передала открытку и цветы в память о принце Филиппе.

Принц Гарри
Принц Гарри
gettyimages.com

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Теги: принц Гарри, королевская семья, новости, воссоединение
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