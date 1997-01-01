Принц Гарри помирился с семьей и останется в Великобритании – СМИ
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По данным издания The Sun, после похорон у Гарри были «частные переговоры» с Уильямом и Чарльзом, которые длились два часа. Это было первое воссоединение с семьей после скандального интервью с Опрой Уинфри. Источник утверждает, что длительная беседа с братьями перерастет в благоприятные отношения.
Однако издание The Mirror пишет, что герцога Сассекского «холодно встретили члены королевской семьи», поскольку он «повел себя ужасно».
«Единственным человеком, который выразил герцогу какое-либо сочувствие, стал принц Эндрю. Он знает, каково это быть аутсайдером», — цитирует издание источник.
Многие СМИ предполагают, что Гарри останется в Великобритании на 95-летие своей бабушки королевы Елизаветы II, которое состоится 21 апреля.
Напомним, что Меган Маркл не приехала на похороны, чтобы не спровоцировать конфликт, и передала открытку и цветы в память о принце Филиппе.
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