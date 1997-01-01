«Жила в золотой клетке»: домработница Пугачевой о работе у певицы

Бывшая домработница Аллы Пугачевой рассказала, как ей работалось у знаменитости.

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По данным СМИ, Людмила Дороднова занималась уборкой домов звезд, в том числе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Женщина отметила, что у Примадонны ей работалось очень комфортно.

«Я общалась с такими людьми, была вхожа в такой мир, о котором можно только мечтать. У Аллы и Филиппа я жила в золотой клетке. Но из нее надо иногда вылетать, спускаться на землю. Вот я и спустилась», – рассказала Людмила Дороднова.

Также Людмила отметила, что несмотря на популярность, Пугачева добрая и не пафосная:

«У Аллы я получала все сполна. Это первый человек, у которого я жила как у Христа за пазухой. Она бесконечно добрая и совсем не пафосная, несмотря на то что настоящая звезда», – поделилась Людмила.

Дороднова отметила, что сейчас находится на пенсии, но за период работы у Аллы Борисовны, она смогла купить себе квартиру и сделать в ней хороший ремонт. Более того, Филипп Киркоров выдал ей щедрое пособие и пообещал помогать, если будет такая необходимость.

Алла Пугачева gettyimages.com

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