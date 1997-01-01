ТОП-5 идеальных звездных родителей

Зачастую звездные дети большее количество времени проводят с нянями, которых даже называют сокровенным словом «мама».

Блейк Лайвли и Дэвид Бекхэм gettyimages.com

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Предлагаем подборку знаменитостей, которые правильно расставили приоритеты и всегда находят время для своих детей.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм не только лучший футболист, но и прекрасный отец для своих четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочери Харпер. Дэвид очень близок со своими детьми, с сыновьями они вместе делают татуировки, обсуждают девушек, ходят на рыбалку и гоняют в футбол. А дочь – это настоящая принцесса для Дэвида, и он выполняет любую ее прихоть.

«Мой брак и моя семья драгоценны для меня. Настолько драгоценны, что я просто не знаю, чем была бы моя жизнь без них. Я хочу видеть, как растут наши дети. Хочу, чтобы мы с Викторией понемногу старели в обществе друг друга, всегда оставаясь вместе».

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Звездная пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают троих дочерей: Джеймс, Инес и Бетти. Они признаются, что всюду берут с собой детей, чтобы как можно больше времени проводить вместе.

«Мы решили с самого начала, что не будем расставаться надолго и что наш дом — это там, где мы вместе, вся наша семья. Поэтому стараемся и на съемки ездить вместе с детьми, устраиваем там свой временный дом», - рассказала Лайвли.

По словам Райана, он неимоверно счастлив быть отцом девочек и старается наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе с ними.

«Мне очень нравится быть отцом девочек! У меня их три, и я в жизни не мог себе такого представить. Я родился в семье, где одни мальчики. У меня три старших брата – я младший из четырех, так что для меня трое дочерей стали в каком-то смысле настоящим испытанием, но я наслаждаюсь каждой секундой этого приключения», – говорит Райан.

Крис Хемсворт

Австралийский актер Крис Хемсворт со своей супругой Эльзой воспитывают троих детей: дочь Индию Роуз, которая появилась на свет в 2012-м году и сыновей-близняшек Сашу и Тристана, которые родились в 2014-м году. Несмотря на сильную загруженность, актер всегда находит время, чтобы поиграть со своими детьми. Крис обучает детей серфингу, танцует с ними и пробует готовить что-нибудь вкусное.

Более того, Хемсворт неоднократно задумывался о том, чтобы бросить карьеру ради воспитания своих наследников.

«Мы с Эльзой часто говорим детям о том, как важно всего добиться самому. А также прививаем им уважение и бережное отношение к тем вещам, которые они имеют. Я не хочу, чтобы мои дети чувствовали себя особенными только потому, что их родители известны и хорошо зарабатывают. Этого я боюсь больше всего, ведь мы с Эльзой росли в семьях, где не было денег».

Дрю Бэрримор

Американская актриса Дрю Бэрримор воспитывает двоих дочерей – Фрэнки и Олив. Знаменитость отличается достаточно строгим воспитанием и ограждает детей от своей работы, предоставляя им возможность самостоятельно выбрать свой жизненный путь.

«Я была создана для того, чтобы родить этих девочек! Моя задача — заботиться об их безопасности, заставлять их смеяться и помочь им понять свое предназначение», — высказалась она.

Также Дрю придумала специальный календарь, с помощью которого дети могут отсчитывать дни до ее приезда. По мнению актрисы, детям так проще переносить разлуку.

Дженсен Эклз

Американский актер Дженсен Эклз воспитывает дочь Джастин Джей и близнецов Зеппелина (Зэпа) Брэма и Эрроу Родса. По словам знаменитости, он полностью отдает себя детям и убежден, что «отцовская работа никогда не заканчивается».

«С этим счастьем не сравнится ничто на свете. И особая записка для моей удивительной жены, которой приходится большую часть делать самостоятельно, и она продолжает заряжать нашу семью любовью и смехом. Приходить домой к тебе и нашим малышам – бесценно», - рассказал об отцовстве Эклз.

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