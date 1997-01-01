ТОП-5 идеальных звездных родителей
Читай также: Олег Винник с женой и ребенком: в Сети появился «семейный портрет»
Предлагаем подборку знаменитостей, которые правильно расставили приоритеты и всегда находят время для своих детей.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм не только лучший футболист, но и прекрасный отец для своих четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочери Харпер. Дэвид очень близок со своими детьми, с сыновьями они вместе делают татуировки, обсуждают девушек, ходят на рыбалку и гоняют в футбол. А дочь – это настоящая принцесса для Дэвида, и он выполняет любую ее прихоть.
«Мой брак и моя семья драгоценны для меня. Настолько драгоценны, что я просто не знаю, чем была бы моя жизнь без них. Я хочу видеть, как растут наши дети. Хочу, чтобы мы с Викторией понемногу старели в обществе друг друга, всегда оставаясь вместе».
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Звездная пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают троих дочерей: Джеймс, Инес и Бетти. Они признаются, что всюду берут с собой детей, чтобы как можно больше времени проводить вместе.
«Мы решили с самого начала, что не будем расставаться надолго и что наш дом — это там, где мы вместе, вся наша семья. Поэтому стараемся и на съемки ездить вместе с детьми, устраиваем там свой временный дом», - рассказала Лайвли.
По словам Райана, он неимоверно счастлив быть отцом девочек и старается наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе с ними.
«Мне очень нравится быть отцом девочек! У меня их три, и я в жизни не мог себе такого представить. Я родился в семье, где одни мальчики. У меня три старших брата – я младший из четырех, так что для меня трое дочерей стали в каком-то смысле настоящим испытанием, но я наслаждаюсь каждой секундой этого приключения», – говорит Райан.
Крис Хемсворт
Австралийский актер Крис Хемсворт со своей супругой Эльзой воспитывают троих детей: дочь Индию Роуз, которая появилась на свет в 2012-м году и сыновей-близняшек Сашу и Тристана, которые родились в 2014-м году. Несмотря на сильную загруженность, актер всегда находит время, чтобы поиграть со своими детьми. Крис обучает детей серфингу, танцует с ними и пробует готовить что-нибудь вкусное.
Более того, Хемсворт неоднократно задумывался о том, чтобы бросить карьеру ради воспитания своих наследников.
«Мы с Эльзой часто говорим детям о том, как важно всего добиться самому. А также прививаем им уважение и бережное отношение к тем вещам, которые они имеют. Я не хочу, чтобы мои дети чувствовали себя особенными только потому, что их родители известны и хорошо зарабатывают. Этого я боюсь больше всего, ведь мы с Эльзой росли в семьях, где не было денег».
Дрю Бэрримор
Американская актриса Дрю Бэрримор воспитывает двоих дочерей – Фрэнки и Олив. Знаменитость отличается достаточно строгим воспитанием и ограждает детей от своей работы, предоставляя им возможность самостоятельно выбрать свой жизненный путь.
«Я была создана для того, чтобы родить этих девочек! Моя задача — заботиться об их безопасности, заставлять их смеяться и помочь им понять свое предназначение», — высказалась она.
Также Дрю придумала специальный календарь, с помощью которого дети могут отсчитывать дни до ее приезда. По мнению актрисы, детям так проще переносить разлуку.
Дженсен Эклз
Американский актер Дженсен Эклз воспитывает дочь Джастин Джей и близнецов Зеппелина (Зэпа) Брэма и Эрроу Родса. По словам знаменитости, он полностью отдает себя детям и убежден, что «отцовская работа никогда не заканчивается».
«С этим счастьем не сравнится ничто на свете. И особая записка для моей удивительной жены, которой приходится большую часть делать самостоятельно, и она продолжает заряжать нашу семью любовью и смехом. Приходить домой к тебе и нашим малышам – бесценно», - рассказал об отцовстве Эклз.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- “Скромные“ дома украинских знаменитостей: где живут звезды
- “Упадок человеческой цивилизации“: Кэти Перри высказалась о соцсетях
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.