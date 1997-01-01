«Упадок человеческой цивилизации»: Кэти Перри высказалась о соцсетях

Американская певица Кэти Перри резко высказалась против Инстаграм-культуры.

Кэти Перри gettyimages.com

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Популярная исполнительница Кэти Перри уже несколько лет высказывает свое негативное отношение к социальным сетям. На своей странице в Twitter артистка написала так:

«Соцсети — это помойка. Это упадок человеческой цивилизации».

Неизвестно, что натолкнуло звезду на такой резкий комментарий, однако через некоторое время она призналась, что любит свою многомиллионную аудиторию.

В 2017 году Кэти Перри призналась, что ждет, когда Инстаграм-культуре придет конец и люди смогут быть такими, какие есть.

В интервью Refinery 29 знаменитость отметила, что социальные сети негативно влияют на всех, и на нее в том числе:

«Многие из нас живут ради красивой картинки, а «лайки» стали нашей валютой. Это тяжко. Я бы не хотела думать об этом и предпочла бы жить своей жизнью. Мы скупаем одежду, вещи, подбираем определенные позы для фото, идем куда-то, лишь бы сделать там кадр. Для нас как для общества это вредно. Если мы уйдем в это с головой, это ознаменует упадок нашей цивилизации. Нам нужно найти баланс. Я тоже его ищу, потому что страдаю от этого, как и многие».

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