Самая богатая певица Украины показала территорию роскошного особняка

Украинская поп-певица Камалия показала фолловерам территорию своего элитного имения.

Камалия instagram.com/kamaliyaofficial

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43-летняя артистка Камалия на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала свои будни во время локдауна. На кадрах знаменитость катается на велосипеде по окрестностям своего роскошного особняка в компании двойняшек - Аррабеллы и Миррабеллы.

«Один прекрасный день. Это пример того, как мы проводим выходной в хорошую погоду», - подписала ролик Камалия.

Дом, в котором живет Камалия со своей семьей имеет большую площадь: есть бассейн, спортплощадка и большая терраса. Внутри дома интерьер выполнен в стиле барокко.

Поклонники восхитились семейной идиллией Камалии, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Спортивные принцессы! Умнички!» «Замечательная дружная семья! Молодцы, прекрасно провели выходной!!» «Прекрасная семья. Просто прелесть». «Прекрасная семья! Выходной со всей семьи это самое лучшее! Велосипеды - это круто».

Напомним, что семья Камалии и Захура – одна из самых богатых в стране. Пакистанский миллиардер разбогател на стали и теперь балует свою жену и дочерей – Аррабеллу и Миррабеллу – многомиллионными подарками.

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