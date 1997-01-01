Самая богатая певица Украины показала территорию роскошного особняка
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43-летняя артистка Камалия на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала свои будни во время локдауна. На кадрах знаменитость катается на велосипеде по окрестностям своего роскошного особняка в компании двойняшек - Аррабеллы и Миррабеллы.
«Один прекрасный день. Это пример того, как мы проводим выходной в хорошую погоду», - подписала ролик Камалия.
Дом, в котором живет Камалия со своей семьей имеет большую площадь: есть бассейн, спортплощадка и большая терраса. Внутри дома интерьер выполнен в стиле барокко.
Поклонники восхитились семейной идиллией Камалии, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Спортивные принцессы! Умнички!»
«Замечательная дружная семья! Молодцы, прекрасно провели выходной!!»
«Прекрасная семья. Просто прелесть».
«Прекрасная семья! Выходной со всей семьи это самое лучшее! Велосипеды - это круто».
Напомним, что семья Камалии и Захура – одна из самых богатых в стране. Пакистанский миллиардер разбогател на стали и теперь балует свою жену и дочерей – Аррабеллу и Миррабеллу – многомиллионными подарками.
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