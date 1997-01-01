Гонорар Монатика: сколько стоит выступление артиста

Блогерша из Ивано-Франковска, Юлия Вербинец, рассекретила сумму гонорара Монатика.

Дмитрий Монатик instagram.com/monatik_official

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По данным СМИ, популярная блогерша Юлия отметила свое 18-летие с размахом. Девушка пригласила известных артистов, чтобы те исполнили полюбившиеся хиты. Ведущим праздника был Юрий Горбунов, а звездным гостем – Монатик. Также для гостей выступали иллюзионисты Magic Five и коллектив Rumbero's. Более того, на специальных экранах транслировали видеопоздравления от Потапа, Насти Каменских, Нади Дорофеевой и Оли Поляковой.

Юлия призналась, что празднование Дня рождения ей обошлось в 120 тысяч долларов, из которых половина ушла на гонорар Монатику:

«120 тисяч доларів». И добавила: «Не дивуйтеся, половину тільки коштує Монатік».

Юлия Вербинец instagram.com/verbaaa

Ранее в СМИ сообщалось, что артист берет за выступления 20 тысяч евро, поэтому неизвестно, достоверную информацию указала девушка или нет.

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