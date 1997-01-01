Удалили «волчью пасть»: дочери Джанлуки Вакки сделали операцию

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки признался, что его дочь родилась с патологией.

Джанлука Вакки со своей дочерью instagram.com/gianlucavacchi

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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки на своей странице в Инстаграм рассказал, что его дочь перенесла операцию по удалению «волчьей пасти». По словам знаменитости, внешне пока что ничего не было видно, однако звездные родители решили сразу исправить врожденный дефект.

«На этой неделе у нашей дочери была операция по удалению волчьей пасти. Это была очень сложная и эмоциональная неделя для нас... Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, спокойной и милой, что я так горжусь тем, что являюсь ее отцом!», - написал Джанлука Вакки.

А мама девочки показала видео из больничной палаты.

Напомним, что Джанлука Вакки впервые стал отцом в декабре 2020 года. 26-летняя модель Шэрон Фонсека родила ему девочку, которую назвали Блу Иерусалима.

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