Потап в шоке: Настя Каменских призналась в панических атаках

Украинская певица Настя Каменских шокировала фанатов подробностями своего состояния здоровья.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

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В очередном выпуске реалити-шоу «Девочки рулят», Настя Каменских призналась, что после смерти отца у нее начались панические атаки. Более того, один из таких инцидентов произошел прямо во время съемок проекта в Мексике. Паническая атака произошла с артисткой посреди дня в ресторане. А этот эпизод показан в третьей серии шоу.

«Я никому не рассказывала, но я переболела короной. Как доктор сказал, что это такие последствия. Мы ехали в Мексику, и я очень рассчитывала, что это не повторится. Но как видите меня просто разорвало на куски. Просто эмоции начали хлестать, вываливаться наружу», – сказала Настя Каменских.

С Настей Каменских случилась паническая атака youtube.com

Звезда решила пройти древний мистический ритуал племен майя – Темаскаль, поскольку этот ритуал помогает освободить свои эмоции и чувства, снять блоки и ограничения. Примечательно, что после этой процедуры Настя со своей подругой Аней вышли в слезах.

Древний мистический ритуал племен майя – Темаскаль youtube.com

Муж Насти Каменских Потап признался, что остался шокирован после увиденного.

«Вы хотите, чтоб у меня сердце остановилось! Панические атаки! Вы серьезно?! Настя – марш домой!» – выразился Потап.

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