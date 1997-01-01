Потап в шоке: Настя Каменских призналась в панических атаках
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В очередном выпуске реалити-шоу «Девочки рулят», Настя Каменских призналась, что после смерти отца у нее начались панические атаки. Более того, один из таких инцидентов произошел прямо во время съемок проекта в Мексике. Паническая атака произошла с артисткой посреди дня в ресторане. А этот эпизод показан в третьей серии шоу.
«Я никому не рассказывала, но я переболела короной. Как доктор сказал, что это такие последствия. Мы ехали в Мексику, и я очень рассчитывала, что это не повторится. Но как видите меня просто разорвало на куски. Просто эмоции начали хлестать, вываливаться наружу», – сказала Настя Каменских.
Звезда решила пройти древний мистический ритуал племен майя – Темаскаль, поскольку этот ритуал помогает освободить свои эмоции и чувства, снять блоки и ограничения. Примечательно, что после этой процедуры Настя со своей подругой Аней вышли в слезах.
Муж Насти Каменских Потап признался, что остался шокирован после увиденного.
«Вы хотите, чтоб у меня сердце остановилось! Панические атаки! Вы серьезно?! Настя – марш домой!» – выразился Потап.
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