Звезда «Скаженого весілля» Инна Приходько впервые рассказала о личной жизни
Популярная украинская комедийная актриса, звезда серии фильмов «Скажене весілля» и сериала «Великі Вуйки» Инна Приходько впервые на камеру поделилась подробностями личной жизни.
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В интервью программе «Життя відомих людей» артистка рассекретила, что у нее есть жених, которого зовут Антон Куцелепа. Мужчина ради возлюбленной переехал в другой город и даже сменил род деятельности. Антон признался, что готов со статусом холостяка распрощаться и с юмором добавил, что ждет предложения от Инны.
«Ну, я готов, я жду предложения просто. Да. А как? Мы должны делать все нестандартно», - сказал жених Приходько.
Также актриса отметила, что, несмотря на то, что кино отнимает у нее много сил и здоровья, она не готова бросить работу даже ради декрета.
«Пусть папа сидит дома с ребенком. А как он думал?», - пошутила Инна.
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