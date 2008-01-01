ТОП-10 самых азартных звезд шоу-бизнеса

Знаменитости из этой подборки обожают казино и онлайн-ставки.

Герои нашей сегодняшней подборки обожают после трудного рабочего дня поиграть в азартные игры. Ivona рассказывает о актерах, музыкантах и королевских особах, которые обожают покер, рулетку или ставки на скачки.

Леонардо Ди Каприо

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Настоящей страстью звезды фильма «Титаник» является покер на деньги. И, похоже, голливудский актер не боится за один вечер спустить целое состояние. Поговаривают, что Леонардо играет даже во время съемок и благотворительных мероприятий. Однажды актер снялся в рекламном ролике игорно-гостиничного комплекса «City of Dreams».

Леонардо Ди Каприо Getty images

Ева Лонгория

Звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» обожает азартные игры. Ходят слухи, что в 2008 году знаменитость хотела вместе с подругой Викторией Бекхэм открыть казино. Однако проект так и остался только в планах женщин. Позже Еве удалось частично осуществить свою мечту. Вот уже более 10 лет проходит серия благотворительных турниров по азартным играм при поддержке ее фонда Eva’s Heroes. Вырученные деньги Лонгория передает на нужды людей, имеющих ограниченное умственное развитие.

Ева Лонгория Getty images

Мэтт Деймон

Любимым видом азартных игр актера Мэтта Деймона является покер, а точнее одна из его разновидностей – техасский холдем. В конце 90-х годов знаменитость брал уроки у профессионалов, чтобы подготовится к роли в фильме «Шулер». Кроме того, артист неоднократно посещал подпольные казино. Говорят, что он даже принимал участие в закрытых турнирах Молли Блум. После того, как Мэтт проиграл на одной из покерных вечеринок более 40 тысяч долларов, страсть к казино у актера немного поутихла. Теперь он играет только в кругу друзей и лишь изредка появляется на благотворительных турнирах.

Мэтт Деймон Getty images

Джордж Клуни

Джордж Клуни, как и Деймон, обожает покер. Однажды актер вложил более 7 миллионов долларов в строительство казино «Las Ramblas». По слухам, именно нездоровая любовь Клуни к покеру стала причиной его разрыва с итальянской ведущей Элизабеттой Каналис.

Джордж Клуни Getty images

Камерон Диас

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Звезда картины «Однажды в Вегасе» не раз публично признавалась, что зависима от азартных игр. К казино Диас пристрастилась благодаря Эллен Дедженерес, которая научила актрису играть в техасский холдем. Камерон часто побеждала в различных турнирах, а выигранные деньги жертвовала больным раком детям.

Камерон Диас Getty images

Бен Аффлек

Бен Аффлек был помешан на карточных играх. Мужчина даже нанял в качестве учителя победительницу World Series of Poker of Champions Энни Дьюк. Под ее руководством, Бен выиграл несколько крупных турниров. Как и Деймон, он посещал подпольные игры, организованные Молли Блум. Однажды актер попал в крупный скандал, после которого несколько казино Лас-Вегаса отказались пускать звезду в залы, где играют в карточные игры.

Бен Аффлек Getty images

Бpэд Питт

После съемок в фильме «11 дрyзей Оушена» Питт пристрастился к азартных играм. Мужчину часто видели за игровыми автоматами. Кроме того, он часто посещал казино с Джорджем Клини. Однажды Брэд планировал инвестировать около 3 миллионов долларов в комплекс «Vegas Casino Complex».

Брэд Питт Getty images

Пэpис Хилтoн

Светская львица Пэрис Хилтон также является частым посетителем казино. Звезда неоднократно в соцсетях писала о том, что она обожает азартные игры и Лас-Вегас. Когда-то на день рождения Хилтон удалось выиграть 30 тысяч долларов.

Пэрис Хилтон Getty images

Елизавета II

Британская королева Елизавета II тоже довольно азартный человек. Она обожает королевские скачки (Royal Accot) и не против сделать ставки на любимых лошадей в тотализаторе. Также, монаршая особа не откажется сыграть в рулетку с самыми близкими друзьями или родственниками.

Елизавета II Getty images

Эштон Кутчер

А вот популярный киноактер Эштон Кутчер не любит ходит в казино. Мужчина увлекается онлайн-ставками. Ходят слухи, что Эштон с друзьями придумал схему, которая помогала им выигрывать практически. В месяц компания могла получить около миллиона долларов. Однако, некоторые американские конторы заподозрили что-то неладное и запретили Кутчеру делать ставки.

Эштон Кутчер Getty images

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