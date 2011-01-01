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Экс-муж Дженнифер Энистон откровенно рассказал об их отношениях после разрыва

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Джастин Теру заявил, что он и Дженнифер Энистон до сих пор любят друг друга.
Экс-муж Дженнифер Энистон откровенно рассказал об их отношениях после разрыва
Экс-муж Дженнифер Энистон откровенно рассказал об их отношениях после разрыва
Getty images

Известный американский актер, сценарист и продюсер Джастин Теру рассказал, какие у него сейчас отношения с бывшей супругой, знаменитой голливудской актрисой Дженнифер Энистон.

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Так, в интервью изданию Esquire Джастин опроверг слухи, что именно расстояние стало причиной его разрыва с Энистон. СМИ писали о том, что Теру хотел жить в Нью-Йорке, а Энистон – в Лос-Анджелесе. Кроме того, мужчина заявил, что часто общается с экс-женой в соцсетях. Джастин отметил, что дорожит дружбой с Дженнифер и добавил, что они до сих пор друг друга любят.

 «Я бы сказал, что мы остались друзьями. Мы не разговариваем каждый день, но мы звоним друг другу в FaceTime. Мы пишем сообщения. Нравится вам это или нет, но у нас не было того драматического раскола, и мы любим друг друга. Я искренен, когда говорю, что дорожу нашей дружбой... Для меня лично было бы потерей, если бы мы не общались. И я хотел бы думать о ней то же самое», - поделился актер.

Напомним, что Теру и Энистон начали встречаться в 2011 году после совместной работы на съемках фильма «Жажда странствий». Они обручились в августе 2012 года, а спустя три года сыграли свадьбу в своем доме в Лос-Анджелесе. Однако, уже в феврале 2018 года супруги объявили о расставании.

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Теги: Дженнифер Энистон, Джастин Теру, разводы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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