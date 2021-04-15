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СМИ подсчитали, сколько квартир у нардепа Александра Дубинского

Комментариев: 3
Журналисты определили реальное количество домов и квартир нардепа Александра Дубинского.
СМИ подсчитали, сколько квартир у нардепа Александра Дубинского
СМИ подсчитали, сколько квартир у нардепа Александра Дубинского
instagram.com/dubinskypro

Журналистам программы «Викриття», что выходит на телеканале KYIV.LIVE, удалось выяснить, сколько на самом деле недвижимости находится в собственности чиновника Александра Дубинского.

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Так, в реестре прав на недвижимость говорится, что народному депутату ІХ созыва, журналисту и телеведущему принадлежит двухэтажный дом площадью 620 соток в поселке Круглик и еще 5 пустых участков по 10 соток рядом. Кроме того, у Дубинского есть квартира и гараж на Подоле. В собственности ЖК его матери, Аллы Березовской, находится 16 квартир, большая часть которых расположена в центре столицы.

Сколько квартир у нардепа Александра Дубинского
Сколько квартир у нардепа Александра Дубинского
Скриншот из видео

Особняки и квартиры нардепа Александра Дубинского
Особняки и квартиры нардепа Александра Дубинского
Скриншот из видео

Возле особняка политика есть место для барбекю и несколько подсобных зданий, лес и пруды. Цена на такой дом сейчас достигает 500 000 долларов.

Особняки и квартиры нардепа Александра Дубинского
Особняки и квартиры нардепа Александра Дубинского
Скриншот из видео

СМИ также узнали, что соседний участок, на котором ведется масштабное строительство, тоже принадлежит семье Дубинского. По документам, владельцем участка является Алла Березовская.                                          

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Теги: Александр Дубинский, дома политиков, разоблачение
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.04.2021, 15:57
Оценка:  0
гость
620 тыс. соток?
гость  (аноним)  15.04.2021, 15:51
Оценка:  +1
гость
Ну не факт что это он "нажил" депутатским трудомПравильней было б отдельно выделить от что он добыл за время депутатствования.
И еще:журнашлюште внимательнее - что за такой двухэтажный дом ПЛОЩАДЬЮ 620(!) СОТОК
гость  (аноним)  15.04.2021, 15:41
Оценка:  +1
гость
Падаль пейсатая.
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