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Супруга Влада Ямы рассекретила, кто она по профессии

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Лилия Яма рассказала о своем образовании.
Супруга Влада Ямы рассекретила, кто она по профессии
Супруга Влада Ямы рассекретила, кто она по профессии
instagram.com/liliya_yama

Супруга известного украинского хореографа, шоумена и судьи шоу «Танцы со звездами» Влада Ямы, Лилия Яма решила ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграм.

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Так, в разделе Сторис жена танцора впервые рассказала, кто она по образованию. Лилия рассекретила, что получила специальность «Международный туризм». И по профессии она преподаватель географии. Однако женщина не уточнила, работает ли она сейчас в этой сфере.

Кто по профессии жена Влада Ямы
Кто по профессии жена Влада Ямы
Скриншот

Напомним, что Влад и Лилия официально стали мужем и женой в сентябре 2014 года. У пары есть сын Леон, которому в декабре исполнилось 5 лет.

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Теги: Лилия Яма, Влад Яма
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Источник: ivonа bigmir)net

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