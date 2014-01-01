Лилия Яма рассказала о своем образовании.

Супруга Влада Ямы рассекретила, кто она по профессии instagram.com/liliya_yama

Супруга известного украинского хореографа, шоумена и судьи шоу «Танцы со звездами» Влада Ямы, Лилия Яма решила ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграм.

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Так, в разделе Сторис жена танцора впервые рассказала, кто она по образованию. Лилия рассекретила, что получила специальность «Международный туризм». И по профессии она преподаватель географии. Однако женщина не уточнила, работает ли она сейчас в этой сфере.

Кто по профессии жена Влада Ямы Скриншот

Напомним, что Влад и Лилия официально стали мужем и женой в сентябре 2014 года. У пары есть сын Леон, которому в декабре исполнилось 5 лет.

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