Ольга Горбачева рассказала о самом дорогом подарке от мужа Юрия Никитина
Украинская певица-ментор, бывшая участница группы «Арктика», телеведущая и поэтесса Ольга Горбачева в программе «Зірковий шлях» рассекретила, какой самый дорогой подарок получала от мужа, знаменитого продюсера Юрия Никитина.
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По словам 39-летней артистки, однажды любимый пригласил ее в ресторан, где вручил дарственную на роскошную квартиру в центре Киева. Ольга отметила, что в тот момент расплакалась. Звезда решила, что Юрий хочет с ней расстаться и это прощальный призент.
«Однажды вечером мы пошли в ресторан, и он мне принес дарственную на квартиру в центре, возле Ботанического сада, трехкомнатную. Мы не были женаты в то время. Я начала плакать, насколько не привыкла к подаркам, представляете, какая была низкая самооценка. Я в тот момент подумала, что он решил со мной расстаться и это был прощальный подарок», - поделилась воспоминаниями Горбачева.
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