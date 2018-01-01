«Похожа на Бритни Спирс»: Леся Никитюк удивила архивным фото, где ей 18 лет
Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками редкими кадрами из семейного альбома. На этот раз знаменитость показала, как выглядела в студенческие годы.
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На своей странице в Инстаграм Никитюк обнародовала снимок, где ей 18 лет. На фото будущая звезда появилась в полосатой футболке с накладными ресницами, яркой помадой на губах и мелировкой волос. На шее у юной Леси была золотая цепочка с иконкой.
«Лесичке 18 годиков. Накладные ресницы, «мелирование» волос, золота иконка на шее - говорит о том, что человек уже получал стипендию. P.S. Золотую иконку мама подарила, стипендии хватало только на накладные ресницы, мивину и рево», - с юмором подписала архивный кадр Никитюк.
Многие пользователи Сети отметили в комментариях, что Леся на этой фотографии очень похожа на американскую поп-звезду Бритни Спирс.
- На Бритни Спирс похожа, красотулька🔥🔥👏😍😍🔥🔥🔥
- Сначала подумала Бритни на фото...но нет, Лесичка))😍
- Леся Брітньовна 😍
- Нє, Брітні Іванівна😂😍.
- Точно, схожа на Брітні Спірс))
- Спирсовна😂
- В то время все на неё были похожи 😂
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