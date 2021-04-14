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Светлана Лобода показала, как ее дочь отметила юбилей

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Старшей дочери Лободы Евангелине исполнилось 10 лет.
Светлана Лобода показала, как ее дочь отметила юбилей
Светлана Лобода показала, как ее дочь отметила юбилей
instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас строит карьеру в России, показала подписчикам в Инстаграм, как прошло празднования дня рождения ее старшей дочери. 9 апреля Евангелине исполнилось 10 лет.

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По случаю первого юбилея девочки звездная мама устроила небольшую вечеринку. Именинницу и ее друзей развлекали аниматоры в костюмах героев «Отряда самоубийц» - Харли Квин и Джокера. Сама Евангелина также появилась в образе Квин с битой в руках и яркими волосами.  Кроме того, для гостей праздника подготовили шоу мильных пузырей, танцы и большое количество сладостей.

«- Мамочка, это был лучший День Рождения в моей жизни», - подписала ролик Лобода словами дочери.

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA, дети звезд, дочь Лободы
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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