Светлана Лобода показала, как ее дочь отметила юбилей
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас строит карьеру в России, показала подписчикам в Инстаграм, как прошло празднования дня рождения ее старшей дочери. 9 апреля Евангелине исполнилось 10 лет.
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По случаю первого юбилея девочки звездная мама устроила небольшую вечеринку. Именинницу и ее друзей развлекали аниматоры в костюмах героев «Отряда самоубийц» - Харли Квин и Джокера. Сама Евангелина также появилась в образе Квин с битой в руках и яркими волосами. Кроме того, для гостей праздника подготовили шоу мильных пузырей, танцы и большое количество сладостей.
«- Мамочка, это был лучший День Рождения в моей жизни», - подписала ролик Лобода словами дочери.
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